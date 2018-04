Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (27.04.2018/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) wird 350 Jahre alt und ist somit das älteste chemisch-pharmazeutische Unternehmen der Welt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Akquisitionen wie Serono, Millipore, Sigma-Aldrich würden dafür sorgen, dass sich Merck in neuer Größe und neuer Struktur präsentieren könne. Der Umbau von Merck gehe mit dem kürzlich vereinbarten Verkauf der Sparte Consumer Health an Procter & Gamble für EUR 3,4 Mrd weiter, berichte das "Handelsblatt".Die 350 Jahre alte Firma Merck zeige sich so traditionsreich und wandlungsfähig in den letzten drei Jahrzehnten - wie nur wenige andere deutsche Groß- oder Familienunternehmen: Der Darmstädter Konzern habe in den letzten zehn Jahren ca. EUR 40 Mrd. in Akquisitionen und Desinvestments bewegt. Somit sei relativ zur eigenen Größe und Kapitalausstattung kein anderes deutsches Unternehmen so aktiv im M&A-Geschäft gewesen.Zukäufe wie Serono, Millipore, Sigma-Aldrich hätten sich als erfolgreiche Investments gezeigt. Aber auch die Desinvestments hätten sich überwiegend als ertragsreich erwiesen: Seit 2006 habe der Konzern ca. EUR 5 Mrd. an Veräußerungsgewinnen eingefahren, weitere EUR 3 Mrd. würden in diesem Jahr mit dem Verkauf der Consumer-Health-Sparte an den US-Konzern Procter & Gamble hinzukommen. Damit verkaufe Merck sein Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten. Der Kaufpreis liege bei EUR 3,4 Mrd., wie Merck in seiner Pressemitteilung mitgeteilt habe. Der Verkaufsabschluss werde im 4. Quartal 2018 erwartet. Die Zuflüsse aus dem Verkauf sollten hauptsächlich in den Abbau von Schulden fließen und die flexiblere Stärkung der drei Unternehmensbereiche Healthcare, Life Science und Performance Materials ermöglichen, habe "Der Aktionär" berichtet.Relativ zum Umsatz habe sich die Investitionsquote von 4,4% auf 8,6% innerhalb von fünf Jahren verdoppelt. Auch in den nächsten Jahren wolle der Pharma- und Spezialchemiekonzern auf ähnlichem Niveau investieren. Der Free Cashflow sei 2017 um 17% auf ca. 1,4 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr gesunken, den niedrigsten Wert seit 2011. Das entspreche ca. 9% vom Konzernumsatz. Doch damit könne sich Merck im Umfeld der DAX-Konzerne weiter sehen lassen.Zwar habe der Umsatz 2017 noch um ca. 2% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 15,3 Mrd. zugelegt. Steigende Kosten in der Pharmasparte, negative Währungseffekte und härterer Wettbewerb im Geschäft mit Flüssigkristallen hätten jedoch dafür gesorgt, dass der bereinigte operative Gewinn etwas geschrumpft sei. Der Nettogewinn sei 2017 um 60% auf EUR 2,6 Mrd. gestiegen (verglichen zu EUR 1,9 Mrd. im Jahr 2016), den zweithöchsten Wert in seiner Unternehmensgeschichte. Dieser Gewinnsprung sei jedoch fast ausschließlich der US-Steuerreform geschuldet.Ein realistischeres Bild würden daher der Umsatz und der ausgewiesene Betriebsgewinn (EBIT) bieten, die 2017 um jeweils 2% gegenüber dem Vorjahr gewachsen seien. Merck sei durch die Aufwertung des Euro gebremst worden, somit errechne sich währungsbereinigt ein Umsatzplus im Jahr 2017 von ca. 4% gegenüber dem Vorjahr.Die Merck-Aktie werde aktuell bei EUR 80,94 (26.04.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 114,24 (12.05.2017), das Jahrestief bei EUR 75,08 (23.03.2018) gelegen. Bei Bloomberg würden 14 Analysten die Aktie auf "kaufen", 14 auf "halten" und ein Analyst auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten setzen aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 96,00, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 26.04.2018).