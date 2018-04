Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (19.04.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) von 84 auf 87 Euro.Der Darmstädter Konzern habe mit dem US-Konzern Procter & Gamble eine Vereinbarung zum Verkauf des Consumer-Health-Geschäfts für rund 3,4 Mrd. Euro in bar unterzeichnet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Merck habe das Consumer-Health-Geschäft im September 2017 zur Disposition gestellt. Da allerdings auch andere Unternehmen angekündigt hätten, sich von entsprechenden Aktivitäten trennen zu wollen, und sich potenziellen Interessenten somit eine größere Auswahl geboten habe, hätten sich die Verhandlungen schwierig gestaltet und der ursprünglich angestrebte Verkaufserlös von mindestens 4 Mrd. Euro habe sich als nicht realisierbar erwiesen. Die jetzt bekannt gegebene Vereinbarung sei vor diesem Hintergrund an der Börse grundsätzlich gut angekommen, sei jedoch auch nicht bejubelt worden. Vorteilhaft sei, dass mit dem Verkaufserlös die Entschuldung von Merck vorangetrieben werden könne und sich die Möglichkeiten zur Stärkung der verbleibenden Aktivitäten verbessern würden. Eine Aktualisierung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2018 unter Berücksichtigung der Transaktion solle mit Veröffentlichung der Q1-Zahlen erfolgen, die für den 15. Mai vorgesehen sei.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Merck-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 84 auf 87 Euro angehoben. (Analyse vom 19.04.2018)Börsenplätze Merck-Aktie:XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:82,00 EUR +0,44% (19.04.2018, 17:35)