Börsenplätze Merck-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

103,80 EUR +0,58% (28.03.2017, 12:39)



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

103,651 EUR +0,27% (28.03.2017, 12:52)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,0 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (28.03.2017/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktie: Investitionen für Erforschung neuer Immuntherapien gegen Krebs sollten gesteigert werden - AktienanalyseDurch Übernahmen wie beispielsweise die des Laborausrüsters Sigma-Aldrich konnte Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) seinen Umsatz mit 17 Prozent Wachstum erstmals über EUR 15 Mrd. steigern, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das EBITDA sei um 23 Prozent auf EUR 4,5 Mrd. gestiegen, weiterhin sei das Konzernergebnis um 46 Prozent auf EUR 1,6 Mrd. gewachsen. Die Verschuldung habe um neun Prozent auf EUR 11,5 Mrd. gesenkt werden können.Einen wichtigen Erfolg habe das Unternehmen in der letzten Woche für das Medikament "Avelumab" zur Behandlung von aggressiven und seltenen Hautkrebs (Merkelzellkarzinom) verbuchen können. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe in der letzten Woche dem Mittel die Zulassung und Freigabe zum Verkauf in den Vereinigten Staaten erteilt.Der FDA zur Folge, sei dies die erste genehmigte Zulassung eines Medikamentes dieser Art. Entwickelt worden sei das Präparat zusammen mit dem US-Pharmakonzern Pfizer und solle fortan unter dem Namen "Bavencio" vermarktet werden. Weiterhin sei die Zulassung in Europa und Japan beantragt worden.Merck plane bis zum Jahr 2022 mit neuen Produkten einen Umsatz in Höhe von EUR 4 Mrd. zu erzielen, wobei die Hälfte davon auf die Pharmasparte entfallen solle.Vor diesem Hintergrund sollten die Investitionen für die Erforschung neuer Immuntherapien gegen die Krebskrankheit gesteigert werden, was sich auf die jährlichen Unternehmensergebnisse auswirken könnte. So solle das EBITDA im Jahr 2017 in etwa stabil zum Vorjahr bleiben und es werde ein leichtes bis organisches Wachstum erwartet.Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liege aktuell bei EUR 44,195 Mrd. Das KGV der vergangenen zwölf Monate betrage 27,14. Das durchschnittliche Kursziel bei Bloomberg werde bei EUR 109,25 angesetzt, bei einem aktuellen Kurs von EUR 101,75. Weiterhin empfehlen 14 Analysten die Merck-Aktie zum Kauf, 13 zum Halten und einer zum Verkauf, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe vom 27.03.2017)