ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2015 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 12,8 Mrd. EUR.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (01.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Merck-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie des deutschen Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) charttechnisch unter die Lupe.Zu Jahresbeginn sei die Merck-Aktie nicht nur aus der flach verlaufenden Korrekturflagge endgültig nach oben ausgebrochen, sondern habe gleichzeitig auch die horizontalen Hürden bei rund 100 EUR hinter sich lassen können. Die letzten drei Wochen hätten dann jeweils einen Rücksetzer bis in den Bereich der zuvor angeführten Ausbruchsmarken gebracht. Die markanten Lunten der jeweiligen Wochenkerzen würden signalisieren, dass dieser Pullback (bisher) erfolgreich verlaufen sei. Deshalb würden die Bullen derzeit am längeren Hebel sitzen. Jenseits der jüngsten Wochenhochs bei 103,85/90/95 EUR wäre der Weg sogar frei, um perspektivisch Kurs auf das bisherige Allzeithoch vom April 2015 bei 111,85 EUR zu nehmen. Rückenwind komme aktuell vonseiten der quantitativen Indikatoren. Schließlich seien die Trendfolger MACD und Aroon sowohl auf Wochen- als auch auf Monatsbasis derzeit freundlich zu interpretieren.Im Zusammenspiel mit einer engen Absicherung auf Basis des Hochs vom Dezember 2015 bei 98,21 EUR ergibt sich darüber hinaus ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für neue Longpositionen, so die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Merck-Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2017)Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:101,91 EUR +0,11% (01.02.2017, 08:13)XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:101,65 EUR (31.01.2017)