Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (18.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der chinesische Automobilmarkt sei der größte der Welt und dementsprechend würden zahlreiche Hersteller in das Land investieren. Die Investitionen würden von Fabriken zur Produktion von Fahrzeugen bis hin zu Design-Studios reichen. Mercedes eröffne heute am Freitag ein Zentrum für Forschung und Entwicklung.Die Stuttgarter würden in Shanghai ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Elektroauto-Technologie eröffnen. Über die Größenordnung der Investition habe es von Mercedes keine Angaben gegeben. Jedoch habe der Konzern mitgeteilt, dass man darauf abziele, hunderte Talente anzuwerben. In Peking betreibe Mercedes ein weiteres Zentrum dieser Art mit mittlerweile über 1.000 Ingenieuren, wobei es sich um das größte außerhalb Deutschlands handle.Die Standorte in China seien ein wichtiger Bestandteil für Mercedes. Man erhalte Zugang zu qualifizierten Mitarbeitern und einen guten Einblick in den Markt. 2022 seien für den chinesischen Markt 21 neue Modelle geplant, darunter auch acht Elektrofahrzeuge.Mercedes sei mit seinem Engagement in China auf einem guten Weg. Langfristig sei "Der Aktionär" überzeugt. Zuletzt wurde die Aktie allerdings ausgestoppt und interessierte Anleger sollten eine charttechnische Beruhigung abwarten, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group-Aktie. (Analyse vom 18.03.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link