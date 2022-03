Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,91 EUR -0,06% (24.03.2022, 13:05)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,92 EUR -0,63% (24.03.2022, 12:51)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (24.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Als Pionier in Sachen Elektroautos sei Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) nach wie vor der bestimmende Player beim neuen Megatrend der Automobilindustrie. Und tatsächlich sei das Unternehmen auch besser aufgestellt als die meisten Autobauer. Doch auch der Rivale Mercedes investiere stark in die Elektromobilität und werde von den Analysten gelobt.Die Tesla-Aktie sei zuletzt sieben Handelstage in Folge gestiegen und habe in diesem Zeitraum ein Drittel an Wert gewonnen. Doch die Bewertung des Autobauers sei laut Jürgen Pieper, Analyst bei Metzler, der Grund, warum er in der Fahrzeugbranche einen anderen Wert bevorzuge. Zwar war und ist Tesla laut Pieper den anderen Autokonzernen voraus, jedoch ist der Marktwert im Vergleich zu den Wettbewerben zu hoch, so Julian Weber. "Wir sprechen nicht von 10-20 oder 50 Prozent Aufschlag, sondern über einige hundert Prozent Aufschlag", sage der Analyst. Und tatsächlich sei Tesla der mit weitem Abstand am höchsten bewertete Automobilhersteller.Bei Piepers favorisierter Aktie im Bereich Autos handle es sich um Mercedes-Benz. Laut ihm seien die Deutschen unter Einbezug aller Gesichtspunkte die beste Wahl. Auch die Bank of America stufe die Aktie mit "kaufen" ein und gebe ein Kursziel von 83 Euro aus. Mercedes werde von seiner bis 2030 geplanten Umstellung auf E-Autos profitieren. Außerdem rechne die Bank mit mittel- bis langfristig steigenden Margen bei den Stuttgartern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: