Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (06.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der deutsche Fahrzeugbauer Mercedes-Benz sei vor allem für seine hochpreisigen Luxusautos bekannt. Weniger bekannt sei dagegen die Transportersparte der Stuttgarter. Allerdings trage auch dieser Geschäftszeig einen großen Teil zum Umsatz des Autobauers bei. Gehe es nach Matthias Geisen, Leiter von Mercedes-Benz Vans, solle dieser Anteil in Zukunft noch wachsen.Im vergangenen Jahr hätten 386.200 Transporter verkauft werden können, dieses Jahr solle der Absatz leicht zulegen. Und das trotz anhaltender Engpässe bei elektronischen Bauteilen. Laut Geisen sei der Auftragseingang enorm und man würde gerne mehr produzieren. Allerdings habe es dieses Jahr schon Tage ohne Produktion in den Werken und auch Kurzarbeit aufgrund des Halbleitermangels gegeben.Trotzdem habe Mercedes große Plänen für das Geschäft mit Vans und Transportern. Während der Autobauer mit seinen PKWs weltweit stark vertreten sei, würden die Transporter fast nur in Europa verkauft. Das solle sich laut Geisen ändern und zukünftig solle die Geschäftssparte vor allem in China und den USA wachsen. Außerdem solle die Elektrifizierungsstrategie in dem Bereich vorangetrieben werden. Der Konzern zähle sich zu den führenden Herstellern von elektrischen Transportern.Aktuell trage die Transportersparte knapp 14 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Der Plan zum Ausbau der Sparte bringe viel Potenzial mit sich, da Mercedes vor allem in China beliebt sei. Auch unabhängig von den Transportern befinde sich der Autobauer auf einem guten Weg.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.