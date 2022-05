Kursziel

Mercedes-Benz Group Firma Aktienanalyst Datum: 105,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 05.05.2022 89,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 03.05.2022 95,00 Overweight Barclays Erwann Dagorne 02.05.2022 90,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 28.04.2022 83,00 Outperform Credit Suisse Richard Carlson 27.04.2022 90,00 Buy UBS Patrick Hummel 27.04.2022 77,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 27.04.2022 86,00 Conviction Buy List Goldman Sachs George Galliers 27.04.2022 66,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 27.04.2022

Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

60,79 EUR +0,18% (06.05.2022, 08:30)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

61,00 EUR -2,13% (05.05.2022)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (06.05.2022/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Mercedes-Benz Group-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 105,00 oder 66,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Mercedes-Benz Group-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Mercedes-Benz Group AG hat am 27.04.2022 ihre Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. April zu entnehmen ist, verdiene der Autobauer weiter kräftig an hohen Verkaufspreisen und mache damit die widrigen Bedingungen aus der Chipkrise und dem Ukraine-Krieg größtenteils wett.Der Umsatz des Konzerns aus fortgeführten Geschäften sei im ersten Quartal um 6% auf 34,9 Mrd. Euro gestiegen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei dank dem guten Preisumfeld für Neu- und Gebrauchtwagen sowie wegen Kosteneinschnitten um 19% auf 5,3 Mrd. Euro geklettert, wenn man nur die Geschäfte betrachte, die Mercedes nach der Abspaltung des Lkw-Konzernteils Daimler Truck weiterführe. Die Pkw-Sparte habe mit 16,4 Prozent vom Umsatz eine für die Branche sehr hohe bereinigte operative Gewinnmarge erzielt. Das Management um Vorstandschef Ola Källenius habe die Jahresprognosen bestätigt.Unter dem Strich habe für die Aktionäre ein Gewinn von 3,5 Mrd. Euro gestanden, was knapp ein Fünftel weniger gewesen sei als ein Jahr zuvor. Für den teilweisen Rückzug aus den Geschäften in Russland habe der Konzern 709 Mio. Euro aufwenden müssen, 281 Mio. Euro seien für die Dieselaffäre fällig geworden. Demgegenüber habe ein Verkaufsgewinn von 918 Mio. Euro für den Verkauf von Niederlassungen in Kanada gestanden. Aus dem fortgeführten Geschäft habe Mercedes aber dennoch einen kleinen Gewinnanstieg erzielt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Mercedes-Benz Group-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Deutschen Bank, Tim Rokossa, in einer Studie vom 05.05.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die Einstufung auf "buy" belassen. Das Kursziel von 105,00 Euro wurde bestätigt. Die Margen seien so nah am Porsche-Niveau wie nie - trotz etwa siebenmal so hoher Fahrzeugzahlen, und die Profitabilität dürfte "stronger for longer" bleiben, so der Analyst nach einem Gespräch mit dem Finanzchef nach den Quartalszahlen. Vor diesem Hintergrund halte Rokossa die Papiere für unterbewertet.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Mercedes-Benz Group-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Mercedes-Benz Group-Aktie auf einen Blick: