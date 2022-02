Börsenplätze Mercedes-Benz-Aktie:



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) verantwortet das globale Geschäft von Mercedes-Benz Cars und Mercedes-Benz Vans mit über 170.000 Mitarbeitern weltweit. Ola Källenius ist Vorsitzender des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Pkw und Vans sowie fahrzeugnahen Dienstleistungen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen die führende Position bei Elektromobilität und Fahrzeug-Software an. Das Produktportfolio umfasst die Marke Mercedes-Benz mit den Marken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, G-Klasse sowie die Marke smart. Die Marke Mercedes me bietet Zugang zu den digitalen Diensten von Mercedes-Benz.



Die Mercedes-Benz Group AG gehört weltweit zu den größten Herstellern von Luxus-Pkw. Im Jahr 2020 wurden rund 2,1 Millionen Pkw und nahezu 375.000 Vans abgesetzt. In diesen beiden Geschäftsfeldern entwickelt die Mercedes-Benz AG das weltweite Produktionsnetzwerk mit rund 35 Produktionsstandorten auf vier Kontinenten kontinuierlich weiter und richtet sich dabei auf die Anforderungen der Elektromobilität aus.



Parallel dazu wird das globale Batterie-Produktionsnetzwerk auf drei Kontinenten auf- und ausgebaut. Nachhaltigkeit ist das Leitprinzip der Mercedes-Benz Strategie und bedeutet für das Unternehmen, dauerhaft Wert für alle Stakeholder zu schaffen: für Kunden, Mitarbeiter, Investoren, Geschäftspartner und die Gesellschaft als Ganzes. Grundlage dafür ist die nachhaltige Unternehmensstrategie von Daimler. Damit übernimmt das Unternehmen Verantwortung für die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit und hat die gesamte Wertschöpfungskette im Blick. (21.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Es sei beeindruckend, wie sich die Aktie von Mercedes-Benz in dem aktuell unsicheren Marktumfeld behaupte. Unterstützt von guten vorläufigen Zahlen und mehreren Analysten-Updates notiere das Papier sogar in der Nähe des Allzeithochs.Die vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr hätten der Aktie von Mercedes-Benz zuletzt gehörig Auftrieb gegeben. Support habe das Papier darüber hinaus von mehreren positiven Analysten-Updates bekommen.Die Credit Suisse etwa habe Mercedes-Benz auf ihre Empfehlungsliste gesetzt. Die Autobranche setze ihren massiven Wandel fort, was sich gerade in Europa an den Umsätzen von Elektro- und Plug-in-Fahrzeugen zeige, so Analyst Richard Carlson. Sein Kursziel für die Aktie laute 90 Euro.Bullish habe sich auch die HSBC geäußert. Preismix und Durchschnittsertrag seien bereits jetzt imposant und die Stuttgarter dürften den "Luxusnarrativ" auf dem Kapitalmarkttag noch stärker betonen, so Analyst Henning Cosman. Cosman traue der Aktie durchaus Kurse von 90 Euro zu.Es scheine, als würden Anleger Mercedes-Benz mit der Ausrichtung auf Luxus-Elektroautos der Hoffnung von Källenius` nachkommen und dem Auto-Hersteller Stück für Stück höhere Bewertungsmultiplen spendieren. Vergleichbar mit dem EQS von Mercedes sei zum Beispiel der Lucid Air aus dem Hause des US-Herstellers Lucid Motors. Lucid bringe derzeit rund 40 Milliarden Dollar auf die Börsen-Waage, bei einem erwarteten Umsatz von 2.5 Milliarden Dollar für 2022. Mache ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 16. Zum Vergleich: Mercedes-Benz komme auf 0,8.Spannend werde es am 24. Februar. Dann werde Mercedes-Benz den Ausblick auf das laufende Jahr im Rahmen der vollständigen Zahlenveröffentlichung bekannt geben. Die Aktie besteche durch Relative Stärke und notiere nahe des Allzeithochs von 77,90 Euro. Aufgrund der unsicheren Marktlage sei es aus technischer Sicht derzeit wahrscheinlich, dass das Papier in der Bandbreite zwischen 77,90 Euro und 73,60 Euro konsolidiere. (Analyse vom 21.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler Truck und Mercedes-Benz.