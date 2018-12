Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (17.12.2018/ac/a/nw)



Mensch und Maschine habe nach langer Pause wieder einen anorganischen Expansionsschritt vollzogen und die SOFiSTiK AG mehrheitlich übernommen. Dazu werde die Minderheitsbeteiligung in Höhe von 13,3 Prozent, die MuM schon seit 1999 halte, nun gegen die Ausgabe von etwa 500.000 Aktien auf 51 Prozent aufgestockt, woraus sich für die neue MuM-Tocher eine Gesamtbewertung von fast 34 Mio. Euro oder dem 2,8fachen ihres Umsatzes (aus 2017) ergebe.Mit der Transaktion, die Teil einer Nachfolgeregelung für die SOFiSTiK-Gründer sei, stärke MuM sein Software-Segment um einen hochprofitablen Spezialisten für Bausoftware, der vor allem auf den Gebieten Statik- und Bewehrungsplanung sowie in dem sehr vielversprechenden BIM-Bereich technologisch zu den führenden Anbietern gehöre. Zu den Referenzbauwerken, die mit der SOFiSTiK-Software berechnet worden seien, würden einige der weltweit spektakulärsten Projekte der letzten Jahre gehören, wie etwa die neue Brücke über den Bosporus. Der Analyst sehe den Zukauf als sehr potenzialträchtig und als klar werterhöhend.Nach einer überschlägigen Integration in das Bewertungsmodell sieht Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, den fairen Wert nun bei 33,70 Euro je Aktie und bestätigt auf dieser Basis sein Urteil "buy" für die Mensch und Maschine-Aktie. (Analyse vom 17.12.2018)