Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

62,80 EUR -0,32% (12.02.2021, 08:46)



Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

62,40 EUR -0,95% (11.02.2021, 17:36)



ISIN Mensch und Maschine-Aktie:

DE0006580806



WKN Mensch und Maschine-Aktie:

658080



Ticker-Symbol Mensch und Maschine-Aktie:

MUM



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (12.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM).Mensch und Maschine habe auch in dem schwierigen Corona-Jahr die positive Entwicklung der Vorjahre fortgesetzt und den Gewinn erneut zweistellig auf neue Höchststände gesteigert. Ermöglicht worden sei das durch die wieder verbesserte Profitabilität, mit der die minimal gesunkenen Erlöse deutlich hätten überkompensiert werden können.Die EBIT-Marge, die noch Mitte des Jahrzehnts bei 5,3 Prozent gelegen habe, habe 2020 zum dritten Mal in Folge in den zweistelligen Bereich gereicht und mit 12,7 Prozent den mit Abstand besten Wert der Unternehmensgeschichte markiert. Mit dieser Leistung, die sich entsprechend im Nettoergebnis und in der Dividende, die für 2020 um 15 Cent auf 1,00 Euro je Aktie angehoben werden solle, niederschlage, habe Mensch und Maschine die bereits vor mehreren Jahren angekündigte Entwicklung bisher mit einer bemerkenswerten Prognosetreue umgesetzt.Dies stimme Jakubowski zuversichtlich, dass auch die Prognosen für die nächsten Jahre, die ein fortgesetztes Umsatz- und vor allem ein dazu überproportional starkes Gewinnwachstum beinhalten würden, erfüllt würden. Bezüglich der Profitabilität habe MuM mit der Vorlage der vorläufigen Zahlen für 2020 die mittelfristigen Ziele sogar angehoben und traue sich nun zu, die Konzern-EBITDA-Marge schon in drei Jahren auf über 20 Prozent zu steigern.Da der Aktienkurs dies aber bereits vorweggenommen hat, sieht Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, die Mensch und Maschine-Aktie aktuell fair bewertet und belässt sein Urteil auf "hold". (Analyse vom 12.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link