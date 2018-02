Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten zum Kauf der Mensch und Maschine-Aktie. (Analyse vom 21.02.2018)



Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

21,80 EUR +2,35% (21.02.2018, 10:23)



Tradegate-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

21,70 EUR +2,36% (21.02.2018, 11:00)



ISIN Mensch und Maschine-Aktie:

DE0006580806



WKN Mensch und Maschine-Aktie:

658080



Ticker-Symbol Mensch und Maschine-Aktie:

MUM



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (21.02.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) zu kaufen.Der CAD/CAM-Spezialist habe ein solides Zahlenwerk für das Jahr 2017 präsentiert. Nach vorläufigen Zahlen habe Mensch und Maschine einen Umsatz von über 160 Mio. Euro und einen Rohertrag von knapp 95 Mio. Euro erzielt. Das EBITDA habe bei einem Rekordwert von 18 Mio. Euro gelegen. Die Marge im Konzern: Über 11% nach 9,4% im Vorjahr. Netto hätten in der Kasse 8,5 Mio. Euro Gewinn oder 52 Cent je Aktie geklingelt. Die eigene Prognose sei erfüllt worden. Das EBITDA sollte sich auf 17,5 bis 18,5 Mio. Euro belaufen und das Nettoergebnis auf 8,5 bis 9,3 Mio. Euro.2017 hätten allerdings Währungseffekte den Gewinn belastet. "Ohne die Effekte bei verschiedenen Währungen hätten wir sogar das obere Ende unserer Prognose erreicht", sage den Experten Firmenchef Adi Drotleff im Hintergrundgespräch. Der operative Cashflow sei mit über 15 Mio. Euro sehr stark ausgefallen. Capex sei bei der Gesellschaft recht gering und liege bestenfalls auf der Höhe der Abschreibungen von ca. 3 Mio. Euro. Somit erziele das Unternehmen kräftige Free Cashflows. Der Free Cashflow habe im Jahr 2017 bei knapp 12 Mio. Euro gelegen.Die einstige Nettoverschuldung von MUM sei nicht mehr der Rede wert und tendiere gegen Null. Drotleff sei bekanntlich kein Freund von Nettoguthaben in der Bilanz. "Eine gewisse Nettoverschuldung hält wachsam." Sodann wolle Drotleff der kommenden Hauptversammlung eine Dividende von 50 Cent je Aktie vorschlagen. Das entspreche fast dem gesamten Nettogewinn des Jahres 2017. Der CEO schließe nicht aus, dass er den Aktionären wieder die Möglichkeit einer Aktiendividende vorschlagen werde. Entweder die Anteilseigner würden Bargeld oder eben neue Aktien erhalten.Drotleff selbst sei mit einem Anteil von knapp 45% größter Aktionär von MUM. "Ich werde voraussichtlich für einen Teil meiner Aktien auf das Bargeld verzichten und von der Aktiendividende Gebrauch machen", so der Firmengründer. Auf aktuellem Kursniveau entspreche die Auszahlung einer Rendite von 2,4%. Da MUM derzeit keine Zukäufe plane, werde sich die Kasse der Firma auf Sicht von zwlkf bis 18 Monaten deutlich füllen. Spätestens im Jahr 2019 könnte dann eine Sonderauszahlung möglich sein, um das Nettoguthaben abzubauen. Drotleff habe dies allerdings nicht kommentieren wollen.Im Segment Systemhaus sei MUM der größte Europa-Vertriebspartner von Weltmarktführer Autodesk. Die Umstellung von Verkauf auf Vermietung bei Autodesk habe sich in den letzten Jahren bei MUM negativ bemerkbar gemacht. Diese Phase sei beendet. "In Q4 hatten wir schon die ersten positiven Impulse. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nun auch wieder im Segment Systemhaus wachsen werden", sage Drotleff. Die Einheit habe 2017 einen Umsatz von 110 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge von 4,8% erzielt. "Im Bereich Systemhaus haben wir ein großes Upside-Potenzial. Wir streben mittelfristig eine Marge von 10% an. Das wird sich spürbar in unserem Gewinn bemerkbar machen."Ins neue Jahr sei das Unternehmen laut dem CEO gut gestartet. Die eigene Prognose für 2018 habe der Firmenchef leicht nach oben revidiert. Anstatt eines EBITDA von bis zu 22 Mio. Euro solle sich diese Kennzahl auf 22 bis 23 Mio. Euro belaufen. Das entspreche einem strammen Zuwachs von 22 bis 28%. Der Gewinn pro Aktie werde bei 67 bis 73 Cent erwartet oder zwischen 11 und 12 Mio. Euro. Der Rohertrag solle um 12% auf 106 Mio. Euro wachsen. Neu sei zudem, dass das EBITDA ab 2019 anstatt um mindestens 3 Mio. Euro um mindestens 4 Mio. Euro wachsen solle. Laufe alles glatt, könnte sich der Gewinn je Aktie im Jahr 2019 auf ca. 90 Cent belaufen. 2020 solle der Gewinn pro Anteilsschein die Marke von 1 Euro deutlich überschreiten.Auf Basis aktueller Kurse werde das Unternehmen mit einem KGV von 23 für das Jahr 2019 bewertet. Zumindest in den Grundzügen (Software) sei MUM mit Unternehmen wie Nemetschek oder RIB Software durchaus vergleichbar. Die beiden TecDAX-Firmen würden derzeit mit KGVs von rund 40 für das Jahr 2019 gehandelt. Zudem hätten diese beiden Aktien in den letzten Monaten eine ordentliche Performance gezeigt, während die MUM-Aktie seit einiger Zeit seitwärts tendiere.MUM habe somit wieder gutes Aufholpotenzial. Nehme man einen Abschlag auf Nemetschek und RIB Software AG könnte MUM durchaus mit einem KGV von bis zu 30 handeln. Die Anhebung der Prognose für 2018 und 2019 scheine sich am Markt zudem noch nicht herumgesprochen zu haben. Nach unten sei die MUM-Aktie ganz gut abgesichert. Bei Kursen zwischen 19 und 21 Euro aktiviere Drotleff das Aktienrückkaufprogramm.