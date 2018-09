XETRA-Aktienkurs Medios-Aktie:

Kurzprofil Medios AG:



Medios (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) ist einer der führenden Kompetenzpartner und Lösungsanbieter für Specialty Pharma Arzneimittel in Deutschland. Dabei handelt es sich um Medikamente für Patienten mit seltenen oder chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs, HIV und Hepatits, deren oft individualisierte Therapie wegen individueller Anforderungen langwierig und kostenintensiv ist.



Medios deckt die wichtigsten Bestandteile der Versorgungskette im Specialty Pharma Bereich ab. Dazu gehören der spezialisierte Großhandel, die Herstellung und Lieferung von personalisierten Zubereitungen unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards (GMP) sowie ergänzende Dienstleistungen.



Ziel von Medios ist es, Partnern und Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung der Patienten zu gewährleisten.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktie notiert im Regulierten Markt in Frankfurt (General Standard). (25.09.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) unter die Lupe.Vor gut einem Jahr habe "Der Aktionär" das Wertpapier bei einem Kurs von 11,84 Euro zum Kauf empfohlen. Danach habe es eine starke Rally hingelegt, die vorerst Anfang 2018 bei 23,60 Euro ihren Höhepunkt gefunden habe. Seitdem sei die Aktie in eine ausgedehnte Konsolidierung übergegangen. Trotzdem notiere sie noch immer gut 50% im Plus. Die Frage sei allerdings, sollte man jetzt diese Gewinne mitnehmen oder stattdessen sogar zukaufen?Das Unternehmen habe in H1/2018 von der weiterhin hohen Nachfrage nach individualisierter Medizin und dem konsequenten Ausbau der Anzahl der Partnerapotheken profitiert. Gemäß des Halbjahresberichts sei der Konzernumsatz im Berichtszeitraum um 24% auf 145 Mio. Euro gewachsen. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) sei - vor nicht liquiditätswirksamen Sonderaufwendungen für Aktienoptionen in Höhe von 1,15 Mio. Euro - um 5,4% auf 4,08 Mio. Euro gestiegen Ohne die einmaligen Sonderaufwendungen zur Inbetriebnahme der im September 2017 erworbenen Labore in Höhe von 0,64 Mio. Euro habe das EBT ein Plus von 22% auf 4,7 Mio. Euro verzeichnet. Medios plane das profitable Wachstum weiterhin fortzusetzen. Nach Aufnahme des operativen Geschäftsbetriebes in der Medios Individual solle sich sukzessive die Profitabilität verbessern. Das volle Potenzial dieser strategischen Maßnahme werde sich voraussichtlich ab 2019 entfalten.Manfred Schneider, Vorstandsvorsitzender der Medios AG, habe kommentiert: "Wir haben im ersten Halbjahr 2018 wichtige Meilensteine erreicht und sind für das Gesamtjahr voll im Plan. Mit der Aufnahme des operativen Geschäftsbetriebes in der Medios Individual sowie dem erfolgreichen Ausbau unseres Netzwerks an Partnerapotheken auf aktuell über 140 haben wir die Basis für weiteres Umsatz- und Ergebnis-Wachstum gelegt." Mittelfristig plane man, das Netzwerk auf 300 Apotheken zu erweitern, das gesamte Potenzial an spezialisierten Apotheken in Deutschland sehe das Management bei rund 1.000.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Medios-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Medios-Aktie:17,95 EUR +1,41% (25.09.2018, 13:19)