Kurzprofil Medios AG:



Medios (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) ist einer der führenden Kompetenzpartner und Lösungsanbieter für Specialty Pharma Arzneimittel in Deutschland. Dabei handelt es sich um Medikamente für Patienten mit seltenen oder chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs, HIV und Hepatits, deren oft individualisierte Therapie wegen individueller Anforderungen langwierig und kostenintensiv ist.



Medios deckt die wichtigsten Bestandteile der Versorgungskette im Specialty Pharma Bereich ab. Dazu gehören der spezialisierte Großhandel, die Herstellung und Lieferung von personalisierten Zubereitungen unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards (GMP) sowie ergänzende Dienstleistungen.



Ziel von Medios ist es, Partnern und Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung der Patienten zu gewährleisten.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktie notiert im Regulierten Markt in Frankfurt (General Standard). (05.01.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Medios-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" halten die Aktie der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) für kaufenswert bei Kursrücksetzern an schwachen Tagen.Die Berliner Medios AG sei ein Kompetenzpartner und Lösungsanbieter für Specialty Pharma-Arzneimittel in Deutschland. Bei Specialty Pharma-Arzneimitteln handle es sich um Medikamente für Patienten mit seltenen und/oder chronischen Erkrankungen, zum Beispiel bestimmte Krebserkrankungen, Autoimmun- und Infektionskrankheiten, deren Therapie langwierig und auch kostenintensiv sei. Im Schnitt lägen die Behandlungskosten dieser Medikamente zwischen 800 und 900 Euro pro Monat.Bei Wirkstoffen wie Harvoni von Gilead Sciences oder Replagal von Shire könnten die Behandlungskosten pro Jahr die Marke von über 100 000 Euro sprengen. Die Berliner würden das Geschäft in die Bereiche unterteilen: Spezialisierter Großhandel und Herstellung inklusive Lieferung von personalisierten Zubereitungen. Die Experten hätten COO Mi-Young Miehler und CFO Matthias Gärtner in Frankfurt zum Hintergrundgespräch getroffen. Laut Miehler adressiere Medios einen Markt im Bereich Specialty Pharma im Volumen von ca. 10 Mrd. Euro, der jährlich in etwa um 10% wachse. Einen direkten Wettbewerber könne Miehler derzeit im Markt nicht erkennen."Unternehmen wie Phoenix, Sanacorp, Gehe und Noveda sind eher große Logistiker in unserer Branche. Wir sind zwischen den Pharmaunternehmen wie Pfizer und MSD die Schnittstelle zu den Apotheken." Ein Großhändler habe im Normalfall über 100.000 Produkte in seinem Lager. Bei Medios seien es derzeit 1.000. Medios sei ein Profiteur der individualisierten Medizin, deren Nachfrage aufgrund der zunehmenden Verbreitung chronischer und genetisch bedingter Krankheiten stets wachse. Aufgrund des allgemeinen Bevölkerungswachstums werde sich daran auch so schnell nichts ändern.Das Unternehmen wachse rasant. Der Umsatz der Gruppe habe 2016 bei 160 Mio. Euro gelegen. CFO Gärtner rechne für 2017 mit einem Umsatz von mindestens 230 Mio. Euro. Das dürfte zu konservativ sein. Analysten werden eher mit einem Umsatz von einer Viertelmilliarde Euro rechnen. "Wir bleiben bei unserer Prognose, die wir sehr wahrscheinlich erreichen werden", habe Gärtner den Experten gesagt. Das EBT erwarte er zwischen 7 und 7,5 Mio. Euro. In diesem Ergebnis seien Belastungen durch Wachstumsinvestitionen und die noch nicht absehbaren Folgen der Abschaffung der Zytostatika-Ausschreibungen durch das Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz bereits berücksichtigt. Die Effekte dürften sich auf über 0,5 Mio. Euro belaufen. Nicht inkludiert im Ergebnis sei jedoch der nicht liquiditätswirksame Sondereffekt aus dem Aktienoptionsprogramm. Dieser Effekt werde sich im Ergebnis des Jahres 2017 auf rund 1,1 Mio. Euro belaufen.Mittelfristig strebe Medios einen Umsatz von 500 Mio. Euro an. "Wir wollen solide und seriös wachsen. Ein Umsatz von etwa 500 Mio. Euro ist eine relevante Größe, die wir in den nächsten Jahren durchaus erreichen könnten." Das wesentliche Risiko sehe das Management allenfalls in der Regulatorik. "Unsere Branche steht unter einer starken Regulierung. Das ist aus meiner Sicht das größte Risiko für Medios", ergänze Miehler. Starkes Wachstum erfordere oftmals hohe Investitionen und ein wachsendes Working Capital. "Wir müssen in den nächsten zwei Jahren deutlich investieren. Einen positiven Free Cashflow erwarten wir im Jahr 2020", erläutere Gärtner. Für das Wachstum des kommenden Jahres dürfte die Firma zunächst finanziert sein. Im September habe Medios eine Kapitalerhöhung durchgeführt und daraus rund 15 Mio. Euro erlöst.An der Börse kenne die Aktie von Medios bisher nur eine Richtung: Aufwärts! Daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern, auch wenn das Unternehmen mit einem Börsenwert von gut 215 Mio. Euro kein Kind von Traurigkeit sei. Unterstelle man auf Sicht von zwei bis vier Jahren einen Umsatz von 500 Mio. Euro bei einer EBT-Marge von 4%, verdiene die Gesellschaft vor Steuern 20 Mio. Euro. Vor diesem Hintergrund sei die Aktie auf mittlere Sicht gar nicht teuer. Zudem dürfte Medios früher oder später vom General Standard in den Prime Standard wechseln. Bisher erfolge die Coverage der Aktie durch M.M. Warburg. Kepler Cheuvreux werde dies in Kürze ergänzen. Medios agiere in einem spannenden Wachstumsmarkt. Sofern das Management keine allzu großen Fehler mache, sollte die Firma vom Trend der individualisierten Medizin stark profitieren.Bei Kursrücksetzern an schwachen Tagen ist die Medios-Aktie kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 05.01.2018)