Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

8,295 EUR +5,20% (04.01.2019, 09:50)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (04.01.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Betrachte man die bekanntesten deutschen Biotech-Werte einmal im Performance-Vergleich der letzten zwölf Monate, so könnte die Entwicklung nicht unterschiedlicher sein. Während Evotec mit einem Plus von mehr als 28% ganz klar die Spitzenposition unter den Biotechs einnehme und im MDAX sogar auf Platz 2 aller dort notierten Werte rangiere, müsse die Aktie von Medigene einen Verlust von mehr als 40% hinnehmen. Ebenfalls gut hätten sich die beiden weiteren deutschen Top-Biotech-Werte QIAGEN und MorphoSys entwickelt, die beide rund 12% hätten hinzugewinnen können.Die drei Biotech-Top-Performer 2018 würden sich auch weiterhin ganz klar auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" für das neue Jahr befinden. Bei Evotec werde es unter anderem spannend, was sich auf der Kooperationsseite tue. Der nächste interessante Termin, der bei Evotec auf der Agenda stehe, sei die J.P. Morgan Healthcare Conference, die vom 7. bis 10. Januar in San Francisco stattfinde. Evotec präsentiere dort am 10. Januar. MorphoSys arbeite unter anderem in diesem Jahr daran, sein am weitesten fortgeschrittenes eigenes Projekt MOR208 auf dem Weg zur Zulassung zu bringen. Bei QIAGEN werde spannend, inwieweit das Unternehmen seine Top-Positionierung im Zukunftsmarkt Molekulare Diagnostik nutzen könne.Medigene hingegen befinde sich im Gegensatz zu den drei anderen Werten noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung. Das Unternehmen verfolge aber einen sehr interessanten Ansatz im Bereich in der Krebsbehandlung. Medigene konzentriere sich dabei auf die Entwicklung personalisierter, T-Zell-gerichteter Immuntherapien. Wegen des noch frühen Stadiums sei die Aktie klar als hochspekulativ einzustufen, könne das Unternehmen jedoch in seinen Studien überzeugen, sollte die Aktie deutlich höher notieren. Sie diene als spekulative Depotbeimischung. Heute könne die Aktie von Medigene 2,6% hinzugewinnen, nachdem man einen exklusiven Lizenzvertrag mit dem Helmholtz Zentrum München über einen chimären kostimulatorischen Rezeptor bekannt gegeben habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:8,33 EUR +7,48% (04.01.2019, 09:36)