Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

10,15 EUR +0,49% (09.01.2019, 11:15)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (09.01.2019/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":André Fischer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Medigene habe bekanntgegeben, dass ein weiteres europäisches Patent für die dendritische Zellimpfstoff-(DC)-Plattform des Unternehmens erteilt wurde. Das neue Patent decke eine isolierte reife dendritische Zelle oder eine isolierte Population reifer dendritischer Zellen ab und habe eine Laufzeit bis zum Jahr 2027.Sowohl die verschiedenen Immuntherapie-Plattformen von Medigene im Allgemeinen als auch die DC-Impfstoff-Plattform im Speziellen würden sich weiter voll auf Kurs befinden. Da der starke Newsflow anhalten könnte, gebe es gute Aussichten, dass der Wert seine Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen fortsetzen könne, so André Fischer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:10,11 EUR +2,90% (09.01.2019, 10:57)