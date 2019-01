Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

9,675 EUR +4,59% (07.01.2019, 16:03)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

9,635 EUR +4,50% (07.01.2019, 16:32)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de (07.01.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von André Fischer, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":André Fischer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Dem Immunologen James P. Allison sei seinerzeit der Nachweis gelungen, dass ein Protein mit dem Namen CTLA-4 dafür verantwortlich sei, dass das menschliche Immunsystem gewisse Krebszellen fälschlicherweise als gesund taxiere. CTLA-4 wirke wie ein Bremsmechanismus, den man aushebeln müsse.Die Wechselwirkung zwischen CTLA-4 und antigenrepräsentierenden Zellen sei ein ko-inhibitorisches Checkpoint-Signal und eigne sich für die Immuntherapie, so die damalige Aussage von Allison. Das sei die Geburtsstunde der Krebsimmuntherapie und insbesondere einer neuen Medikamentenklasse in Form der Checkpoint-Inhibitoren gewesen.Das deutsche Unternehmen Medigene könnte von der Entdeckung Allisons womöglich profitieren. Denn: Der Immuntherapie-Spezialist könne neuerdings auf einen exklusiven Lizenzvertrag mit dem Helmholtz Zentrum München über einen chimären kostimulatorischen Rezeptor (ein spezielles Fusionsprotein) verweisen.Das Management von Medigene habe vor, den Rezeptor in Kombination mit den unternehmenseigenen T-Zell-Rezeptor-modifizierten T-Zellen (TCR-Ts) zur Behandlung solider Tumoren einzusetzen.Hochspekulativ ausgerichtete Anleger können bei der Medigene-Aktie somit jetzt nachlegen, so André Fischer von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: