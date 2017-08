Medigene bestätigt die Finanzprognose für das Gesamtjahr 2017 wie im Geschäftsbericht 2016 veröffentlicht. Die Prognose spiegelt Medigenes weitere Fokussierung auf das Kerngeschäft Immuntherapien wider.



- Einnahmen: Geplante Gesamterlöse im Jahr 2017 in Höhe von 8 - 10 Mio. EUR. Nicht enthalten in der Prognose sind künftige Meilensteinzahlungen aus der bestehenden Partnerschaft mit bluebird bio oder Umsätze aus potenziellen neuen Transaktionen.



- F&E-Ausgaben: Aufgrund der Fortschritte von Medigenes klinischen Entwicklungsprogrammen im Bereich der Immuntherapien sowie einem weiteren Personalaufbau rechnet Medigene mit steigenden Forschungs- und Entwicklungskosten von 16 - 18 Mio. EUR.



- Geplanter EBITDA-Verlust im Rahmen von 16 - 18 Mio. EUR.



- Medigene geht für 2017 von einem gesamten Finanzmittelverbrauch von 23 - 27 Mio. EUR aus, der unter anderem durch einmalige Sondereffekte für Investitionen in Laborinfrastruktur beeinflusst wird. Nicht enthalten in dieser Schätzung sind mögliche Zuflüsse aus künftigen Meilensteinzahlungen aus der bestehenden TCR-Partnerschaft mit bluebird bio oder aus potenziellen neuen Transaktionen.



- Auf Basis der derzeitigen Planungen ist das Unternehmen bis deutlich über den Prognosezeitraum von zwei Jahren hinaus finanziert und bis zu den Zeitpunkten, an denen Daten aus der DC-Studie und den TCR-Studien vorliegen werden.



Der vollständige Halbjahresbericht 6M-2017 ist abrufbar unter http://www.medigene.de/investoren-medien/berichte-praesentationen/



Analysten- und Pressekonferenz: Eine telefonische Presse- und Analystenkonferenz (Webcast) in englischer Sprache findet heute um 15:00 Uhr MESZ statt und wird live im Internet übertragen. Der Zugang zur Übertragung mit synchronisierten Präsentationsfolien sowie eine Aufzeichnung der Präsentation ist über die Internetseite von Medigene unter http://www.medigene.de/investoren-medien/berichte-praesentationen/webcasts/ möglich.



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung. Weitere Informationen unter www.medigene.de (03.08.2017/ac/a/t)







Martinsried (www.aktiencheck.de) - Medigene Halbjahreszahlen H1: Finaler Meilenstein für Trianta-Akquisition erreicht - AktiennewsDie Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ein Immunonkologie-Unternehmen mit klinischen Projekten fokussiert auf die Entwicklung T-Zell-gerichteter Therapieplattformen zur Bekämpfung von Krebs, berichtet heute über die Finanzergebnisse und Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2017, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wichtige Ereignisse seit Jahresbeginn 2017:- Antrag zur Durchführung der ersten klinischen Studie mit Medigenes T-Zell Rezeptor (TCR)-modifizierten T-Zellen MDG1011 eingereicht - Finaler Meilenstein für Trianta-Akquisition erreicht- Präklinische Daten zu Medigenes erster TCR Immuntherapie MDG1011 auf AACR-Konferenz, USA, präsentiert- Weitere Daten aus Heilversuchen (Compassionate Use) zu Dendritischen Zellimpfstoffen (DC-Vakzinen) gegen akute myeloische Leukämie (AML) auf AACR-Konferenz, USA, durch akademischen Partner Oslo University präsentiert- 20,7 Mio. EUR Brutto-Emissionserlös aus Platzierung neuer Aktien bei institutionellen Investoren im Mai erzieltWichtigste Kennzahlen im ersten Halbjahr 2017:- Umsatzerlöse aus Kerngeschäft Immuntherapien (bluebird bio-Partnerschaft) in Höhe von 2.252 TEUR (6M-2016: TEUR 0) - Partnerschaft verläuft weiterhin planmäßig.- Liquide Mittel und Festgelder in Höhe von 59.871 TEUR zum 30.06.2017 (31.12.2016: 52.630 TEUR)- Bestätigung der Finanzprognose 2017Prof. Dolores Schendel, Vorstandsvorsitzende und CSO der Medigene AG, kommentiert: "Wir sind dabei, eine neue Stufe in Medigenes klinischer und unternehmerischer Entwicklung zu erreichen. Mit der Einreichung des Zulassungsantrags für unsere erste eigene TCR-Immuntherapie konnten wir zwei wichtige Ziele umsetzen: Zum einen stehen wir in den Startlöchern, um neben der bereits laufenden Studie mit DC-Vakzinen unsere TCR-Immuntherapie in die klinische Entwicklung zu bringen. Zugleich haben wir den finalen Meilenstein unserer Trianta-Akquisition erreicht, die Medigene zu einem führenden Unternehmen für T-Zell-Immuntherapien gemacht hat."Dr. Thomas Taapken, Finanzvorstand der Medigene AG, fügt hinzu: "Ich freue mich, über unsere Finanzergebnisse berichten zu können, die die planmäßige Transformation von Medigene zu einem Immuntherapie-Unternehmen widerspiegeln. Mit der im zweiten Quartal 2017 erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung haben wir neue institutionelle Investoren für Medigene gewonnen und die finanzielle Grundlage für die nächsten Entwicklungsschritte unserer immunologischen Krebstherapien ausgeweitet. Gemeinsam mit unserem Team und unseren Partnern arbeiten wir kontinuierlich an unserem Ziel, innovative Therapieansätze mit einem echten Mehrwert für Patienten zu entwickeln."Finanzprognose 2017