Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von André Fischer, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":André Fischer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immuntherapie-Spezialisten Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.In naher Zukunft könnte die von Medigene entwickelte Hochdurchsatz-Screening-Plattform (HTS-Technologie) eine Neubewertung des deutschen Krebsimmuntherapie-Spezialisten einleiten. Diese automatisierte Roboterplattform sei in der Lage, TCRs für die therapeutische Anwendung in TCR-modifizierten T-Zellen zu entdecken und zu entwickeln. Die Biotech-Gesellschaft könnte demnächst die wichtige Marke von 10 Euro überwinden und nach oben durchstarten.Medigene habe auf der Konferenz Immuno-Oncology Summit Europe in London über zukünftige neuartige TCR-Therapien referiert. Die deutsche Biotech-Firma habe in diesem Zusammenhang das CrossTAg-Vektorsystem präsentiert, das eine hocheffiziente Darstellung bestimmter intrazellulärer Antigene ermögliche. Dieses System sei in der Lage, Neoantigene in Kombination mit der selbstentwickelten automatisierten Plattform von Medigene zu untersuchen.Die Plattformtechnologie könne die nötige Zeit zur Auswahl geeigneter immunogener Patienten-Neoantigene drastisch reduzieren. Parallel hierzu könnten neoantigen-spezifische TCRs isoliert werden, die sich auf bestimmten Helferzellen und zytotoxischen T-Zellen finden würden. Derartige TCRs könnten möglicherweise für eine neue patientenindividuelle T-Zelltherapie entwickelt werden.Mit der von Medigene entwickelten Roboterplattform könnten parallel viele tausende T-Zellklone gleichzeitig automatisiert und untersucht werden. Die langwierige Suche nach einem geeigneten und sicheren T-Zell-Rezeptor werde dadurch erheblich verkürzt.Hochspekulativ ausgerichtete Anleger setzen darauf, dass der deutsche Immuntherapie-Spezialist mit seiner TCR-Bibliothek langfristig den Durchbruch schafft und bleiben daher weiter investiert, so André Fischer von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link