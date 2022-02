Börsenplätze Medigene-Aktie:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Mit wissenschaftlicher Expertise arbeitet Medigene daran, innovative Immuntherapien gegen Krebs wie z.B. T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zellen (TCR-Ts) oder dendritische Zell (dendritic cell, DC)-Impfstoffe in Gebieten mit hohem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Erste Produktkandidaten befinden sich in der klinischen Entwicklung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Der Biotech-Titel habe in den vergangenen Tagen eine wahre Rally hingelegt. Die Medigene-Aktie habe sich inzwischen mehr als verdoppeln können. Auch am heutigen Mittwoch notiere das Papier im Plus. Mehr als zehn Prozent gehe es bis zum Mittag auf der Handelsplattform Tradegate nach oben auf 4,17 Euro. Auslöser sei die Meldung vom Montag gewesen, dass Medigene eine Kollaboration mit BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2) eingegangen sei.BioNTech erwerbe ein neuartiges präklinisches TCR-Programm von Medigene. BioNTech habe außerdem die exklusive Option, weitere bestehende TCRs aus Medigenes Forschungspipeline zu erwerben und erhalte Lizenzen an Medigenes PD1-41BB Switch-Rezeptor sowie an der Precision-Pairing-Bibliothek. Diese Technologien würden die Möglichkeit bieten, die Wirksamkeit von TCR-Zelltherapien weiter zu erhöhen und könnten auf alle Zelltherapieprogramme von BioNTech angewendet werden.Im Rahmen der Vereinbarung erhalte Medigene eine Vorabzahlung in Höhe von 26 Mio. Euro sowie Erstattung der Forschungskosten für die Dauer der Zusammenarbeit."Medigene steht an der Spitze der Entwicklung von TCR-T-Therapien für die Onkologie. Die Verkaufs- und Lizenzvereinbarung mit BioNTech ist eine wichtige Bestätigung unserer firmeneigenen Technologien zur Entdeckung und Charakterisierung hochspezifischer TCRs und zur Stärkung der daraus resultierenden TCR-T-Zellen, um solide Tumore zu bekämpfen. Diese Partnerschaft bringt Medigene bedeutende finanzielle Mittel, um unsere Entwicklungsprogramme der nächsten Generation voranzubringen, wie zum Beispiel Programme, die auf potenziell neuartige Tumor-spezifische "dunkle Materie"-Antigene abzielen, weitere Werkzeuge zur Verbesserung T-Zell-basierter Immuntherapien sowie zusätzliche potenzielle strategische Kooperationen mit zukünftigen Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen", so Dolores Schendel, Vorstandsvorsitzende bei Medigene.Die Medigene-Aktie bleibt hochspekulativ, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link