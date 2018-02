Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

18,80 EUR +5,32% (21.02.2018, 16:29)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (21.02.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Das Unternehmen von der deutschen Bundesoberbehörde Paul-Ehrlich-Institut (PEI) und von der zuständigen Ethikkommission die Genehmigung für das Studiendesign der ersten geplanten klinischen Phase-1/2-Studie mit der T-Zell-Rezeptor (TCR)-modifizierten T-Zell-Therapie MDG1011 erhalten. Zudem habe Medigenes Lohnhersteller die erforderliche produktspezifische Herstellungslizenz zur Produktion des Studienmaterials von der zuständigen lokalen Behörde erhalten. Das PEI überprüfe gerade die lokal erteilte Herstellungslizenz und Medigene rechne damit, die Studie in den kommenden Wochen starten zu können.Der TecDAX-Titel habe am heutigen Mittwoch mit einem deutlichen Kursanstieg auf die Meldung reagiert. Zuletzt sei der Medigene-Aktie der große charttechnische Ausbruch nach oben gelungen. Dieser dürfte weitere Anschlusskäufe nach sich ziehen. Allerdings sei inzwischen auch bereits sehr viel im Kurs eingepreist, wenngleich das Papier langfristig sicherlich weiter interessant sei. Weiter warten müsse man auf detaillierte News auf der Bluebird-Kooperation, die mit Spannung erwartet würden.Investoren sollten ihre Gewinne bei der Medigene-Aktie laufen lassen, aber zur Absicherung sukzessive den Stopp nachziehen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2018)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:18,60 EUR +4,03% (21.02.2018, 16:12)