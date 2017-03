ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de (29.03.2017/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktie: Korrektur vor dem Ende? AktienanalyseUm etwa 100 Prozent kletterte die Aktie von Medigene (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) auf Sicht der vergangenen drei Jahre. Und der Biotech-Titel könnte weiter klettern, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Heute starte Medigene eine Road Show. So werde das Biotech-Unternehmen bis Ende April an insgesamt sechs Wissenschafts- und Investorenkonferenzen teilnehmen. Los gehe es heute in Frankfurt am Main beim "Metzler MicroCap Day". Danach werde Finanzvorstand Thomas Taapken unter anderem das Unternehmen in New York präsentieren.Bereits Anfang des Jahres habe der Biotech-Titel in der Kursregion von 15 Euro notiert. Ehe die Medigene-Aktie in eine wochenlange Korrektur übergegangen sei. Diese aber könnte nun bald ein Ende finden. Denn die Aktie von Medigene bewege sich derzeit am unteren Ende eines seit September bestehenden Aufwärtstrendkanals. Das aktuelle Jahrestief wurde vor wenigen Tagen bei 10,23 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 29.03.2017)Börsenplätze Medigene-Aktie:10,985 EUR -0,14% (28.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:11,138 EUR +0,74% (29.03.2017, 08:52)