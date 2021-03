Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (30.03.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, reduziert in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) von 4,60 Euro auf 4,20 Euro.Das Zahlenwerk für das Geschäftsjahr 2020 (testiert) habe beim Umsatz im Rahmen der Analystenerwartung und deutlich unter dem Marktkonsens gelegen. Das EBITDA und EPS seien durch gestiegene Herstell- und Verwaltungskosten sowie Abschreibungen und Wertberichtigungen, die jeweils höher ausgefallen seien als von Gottschalt erwartet, belastet worden und seien deutlich hinter seinen Erwartungen und auch dem Marktkonsens zurückgeblieben. Medigene habe die Ziele für 2020 umsatzseitig in der oberen Hälfte und beim EBITDA in der unteren Hälfte der jeweiligen Zielspanne erreicht. Die F&E-Aufwendungen hätten im unteren Bereich der Zielspanne gelegen. Im Rahmen der Guidance würden für 2021 deutlich geringere F&E-Aufwendungen sowie eine deutliche Verbesserung des EBITDA prognostiziert.Die Ausrichtung der F&E-Aktivitäten auf die Behandlung solider Tumore halte Gottschalt weiterhin für strategisch sinnvoll, da seines Erachtens durch die stärkere Konzentration auf das Kerngeschäft die Weiterentwicklung der Produktpipeline größere Fortschritte erzielen werde. Der Analyst habe seine Prognosen für 2021e (u.a. EPS: -0,75 (alt: -1,23) Euro) und 2022e (u.a. EPS: -1,06 (alt: -1,18) Euro) angehoben.Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, bewertet die Medigene-Aktie weiterhin mit "halten". (Analyse vom 30.03.2021)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:3,92 EUR -0,89% (30.03.2021, 09:54)