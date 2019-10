Xetra-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine "buy, integrate, build & improve"-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen.



Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. (02.10.2019/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G).Die gestern veröffentlichten Halbjahreszahlen 2019 würden weiterhin vor allem auf der Konsolidierung des Spiele-Publishers gamigo im Kernsegment Gaming basieren. Die zuletzt getätigten Übernahmen von ReachHero, AppLift und PubNative, die dem neu geschaffenen Segment Medien zugeordnet seien, seien erst gegen Ende des ersten Halbjahres abgeschlossen worden, so dass sie nach Einschätzung des Analysten erst im zweiten Halbjahr 2019 ihre volle Wirkung entfalten würden. Dabei rechne Hasler damit, dass sich die Konsolidierungseffekte in diesem Jahr auf die Umsatzentwicklung beschränken würden, während die erwarteten Ertragseffekte ab dem kommenden Geschäftsjahr, nach Abschluss der Integration der übernommenen Gesellschaften, sichtbar würden. Hasler bestätige seine Einschätzung, dass die Mischung aus organischem und externem Wachstum in den synergetischen Bereichen Medien und Gaming für MGI wertschöpfend sein werde und damit sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel von EUR 1,80 je Aktie (Base Case-Szenario).Angesichts eines im Base Case-Szenario auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 65,1% bekräftigt Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein "buy"-Rating für die Aktien der Media and Games Invest plc. (Analyse vom 01.10.2019)Börsenplätze Media and Games Invest-Aktie: