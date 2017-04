Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

129,71 EUR +0,13% (26.04.2017, 15:56)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

USD 141,46 -0,16% (26.04.2017, 16:26)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde.

(26.04.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Analyst Brett Levy von der Deutschen Bank:Brett Levy, Aktienanalyst der Deutschen Bank, empfiehlt Investoren laut einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) nach wie vor zum Kauf.Die Q1-Quartalszahlen von McDonald's Corp. würden die Stärke der kurzfristigen Fundamentaldaten und Kapital-Bewegungen (Refranchising und Kapitalrückflüsse an die Aktionäre) belegen.Analyst Brett Levy sieht sich in seiner positiven Investmentthese bestätigt. An den EPS-Prognosen für 2017 und 2018 werde mit 6,35 USD sowie 6,50 USD festgehalten.Die Aktienanalysten der Deutschen Bank bestätigen in ihrer McDonald's-Aktienanalyse das "buy"-Rating und setzen das Kursziel von 135,00 auf 155,00 USD herauf.XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:130,05 EUR +1,17% (26.04.2017, 16:07)