Xetra-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

169,24 EUR -2,74% (04.11.2019, 17:35



Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

169,20 EUR -2,65% (04.11.2019, 18:03)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

USD 188,34 -2,89% (04.11.2019, 18:03)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (04.11.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse der Analystin Lauren Silberman von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse äußert, Lauren Silberman, Analystin bei der Credit Suisse, weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD).CEO Steve Easterbrook sei wegen einer Beziehung mit einer ihm dienstlich unterstellten Person entlassen worden. Der Verwaltungsrat von McDonald's Corp. habe die Entscheidung damit begründet, dass Easterbrook ein schlechtes Urteilsvermögen unterstellt worden sei.Die Analysten der Credit Suisse rechnen mit moderaten Kursverlusten. Easterbrook habe am Markt und innerhalb des Konzerns ein hohes Ansehen genossen.Der Übergang an der Führungsspitze dürfte nach Ansicht der Analyston Lauren Silberman reibungslos verlaufen. Eine Änderung der positiven Haltung gegenüber dem Unternehmen sei nicht notwendig. Anleger sollten etwaige Kursrückgänge zum Einstieg in die McDonald's-Aktie nutzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze McDonald's-Aktie: