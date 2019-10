Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

191,62 EUR +0,27% (02.10.2019, 08:46)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

209,02 USD -2,65% (01.10.2019, 22:00)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (02.10.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - McDonald's: Konsolidierung könnte sich zu einer Korrektur ausdehnen - ChartanalyseMit Sorge dürften Anleger momentan das Kursgeschehen in der McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) verfolgen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit Wochen würden es die Käufer nicht mehr schaffen, den übergeordneten Aufwärtstrend durch neue Hochs zu bestätigen. Dies sei nicht verwunderlich, da die Kurse bis in den Juli/August hinein gut gestiegen seien. Fast 30% habe die Aktie zugelegt, ohne dass es dabei zu größeren Korrekturen gekommen sei. Eine Entwicklung, die sich jetzt rächen könnte. Im Chartbild bilde sich eine potenzielle Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus.Die McDonald's-Aktie stecke in einer Konsolidierung, die sich in den nächsten Tagen zu einer Korrektur ausdehnen könnte. Die SKS-Topformation sorge in Kombination mit dem "heiß gelaufenen" Aufwärtstrend für Probleme. Sollten sich diese durchsetzen und die SKS werde vollendet, wären weitere Abgaben auf 200 USD möglich. Auch 190 bis 187 USD könnten im Laufe einer größeren Korrektur angelaufen werden, da hier ebenfalls ein rechnerisches Kursziel der SKS zu finden sei. Bleibe der Ausbruch unter die Nackenlinie aber aus und im Gegenzug würden ca. 216 USD überwunden, dürfte der Widerstand bei 220,80 USD in den Mittelpunkt rücken. (Analyse vom 02.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:191,66 EUR -2,61% (01.10.2019, 17:35)