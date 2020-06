Börsenplätze McDonald's-Aktie:



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (19.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der US-Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kaum seien die Restaurants nach dem Lockdown wieder geöffnet, gebe der Burgerdino McDonald’s richtig Gas. Big M wolle im Sommer 260.000 Mitarbeiter einstellen. Das sei mehr als doppelt so viel wie bei den Wettbewerbern Subway, Taco Bell von Yum Brands, Panda Express und Dunkin zusammen. Damit setze McDonald’s ein klares Zeichen.Gegessen werde immer - auch in Zeiten von Corona. Um für den zunehmenden Appetit der Kunden auf Big Mac und Pommes gerüstet zu sein, rüste McDonald’s auf. Parallel zur Einstellungsoffensive nehme der Konzern immer mehr Produkte wieder auf die Speisekarte, die er am Anfang der Epidemie gestrichen habe.Amerikas Fast-Food-Restaurants hätten sich bereits merklich erholt vom Nachfrage-Crash. Laut Berechnungen der NPD Group habe die Zahl der Transaktionen in Amerikas Schnellrestaurants zuletzt nur noch 17 Prozent unter dem entsprechenden Vorjahreszeitraum gelegen. Mitte April hätten die Transaktionen noch 41 Prozent unter Vorjahr gelegen."Bei McDonald’s laufen die Geschäfte seit April wieder besser", so Lauren Silberman, Analystin bei der Credit Suisse. Steigende Besucherzahlen zusammen mit der allmählichen Wiedereröffnung von Filialen sowie mehr Marketing stimmten sie auch für weitere Verbesserungen zuversichtlich. Silberman habe ihre Gewinnschätzungen und das Kursziel für McDonald’s angehoben. Statt 200 sehe sie den fairen Wert nun bei 210 Dollar.Für Anleger mit Geduld ergibt sich damit eine Kaufchance, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link