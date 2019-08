XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

194,56 EUR -0,91% (15.08.2019, 10:52)



Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

194,02 EUR -0,29% (15.08.2019, 11:07)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

217,28 USD -1,12% (14.08.2019)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (15.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Volatilität an den Märkten habe zuletzt deutlich zugelegt. In solchen Zeiten seien konservative solide Aktien die Favoriten am Markt. Zu diesen Werten zähle auch ganz klar McDonald’s.Das grundsolide Geschäftsmodell sei einer der Gründe für das langfristige Wachstum der Aktie. Auch im zweiten Quartal habe sich diese Stärke gezeigt. Der Gewinn je Aktie sei von 1,99 Dollar im Vorjahreszeitraum auf 2,05 Dollar gestiegen. Zwar sei der Umsatz etwas gesunken, von 5,35 auf 5,34 Milliarden US-Dollar, dies sei aber auf dem strukturellen Wandel des Unternehmens geschuldet. McDonald’s konzentriere sich darauf die Margen zu erhöhen und profitabler zu werden.Diese Stärke zeige sich auch im Chart. Allein seit Jahresbeginn habe die Notierung über 26 Prozent steigen können und dies ohne größere Rücksetzer. Noch beeindruckender sei die langfristige Rendite. Seit 2003 habe sich der Wert mehr als verzehnfacht und notiere aktuell im Bereich der 220-Dollar-Marke. Gelinge der nachhaltige Ausbruch über diese Marke, dürfte es dynamisch nach oben weitergehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze McDonald's-Aktie: