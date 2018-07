Xetra-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

134,15 EUR -0,37% (02.07.2018, 10:41)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

156,69 USD +0,24% (29.06.2018, 22:01)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (02.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fastfood-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Bei dem US-Firma würden die Geschäfte stark laufen. Die wichtigste Mahlzeit sei das Frühstück, würden viele Ernährungsexperten sagen. Doch hier habe die Fastfood-Kette offenbar noch Potenzial. McDonald’s biete in ausgewählten Restaurants in den USA neue Frühstückspakete an, etwa "Weekend Warrior". Zudem biete Big M Cold Brew an, eine Kaffeespezialität, die schnell zum Szenegetränk aufgestiegen sei.Der Fokus auf besseres, angesagtes Frühstück sei ein weiterer Beleg für den neuen Spirit von McDonald’s. Die Konzentration auf Frühstück sei auch so wichtig, da McDonald’s ein Viertel seiner Umsätze morgens erziele.Nachdem der US-Titel seit Jahren besser gelaufen sei als der Markt, komme es derzeit immer wieder zu Gewinnmitnahmen. Für Langfrist-Anleger bedeute die Kursschwäche eine Kaufchance. Trader können im Bereich von 155 Dollar, hier verläuft eine horizontale Unterstützung, auf eine Trendwende spekulieren, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2018)Börsenplätze McDonald's-Aktie: