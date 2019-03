Bei der McCormick & Company Inc. werde jeweils zum 30.11. gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2018 habe das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 5,409 Mrd. USD erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr mit 4,834 Mrd. USD sei diese Steigerung enorm. Das operative Ergebnis (EBIT) sei mit 903,3 Mio. USD testiert worden. Der Konzernjahresüberschuss habe 933,4 Mio. USD betragen. Im Geschäftsjahr 2017 habe der Jahresüberschuss nur bei 477,4 Mio. USD gelegen, was einer Steigerung von 95,5 Prozent entspreche (getrieben von Akquisitionen und der US-Steuerreform). Das Ergebnis je Aktie habe bei 7,10 USD und auf vollverwässerter Basis bei 7,00 USD gelegen. Je Anteilsschein liege die Gesamtdividende bei 2,08 USD. Insgesamt habe der Konzern 273,4 Mio. USD an die Aktionäre ausgeschüttet.



Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel (Cash-Bestände) in Höhe von 96,6 Mio. USD ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei 3,182 Mrd. USD gelegen. Das gezeichnete Kapital habe bei 1,771 Mrd. USD gelegen und die Gesamtverbindlichkeiten seien mit 7,074 Mrd. USD angegeben worden. Die Bilanzsumme habe 10,256 Mrd. USD betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 11.700 Mitarbeiter beschäftigt.



Bilanzprognosen für 2019 und 2020



Produkte von McCormick & Company seien Produkte des täglichen Bedarfs. Die Nachfrage könnte demnach auch in den Folgejahren trotz Brexit und Handelskonflikt einigermaßen stabil bleiben. Gemäß der Bilanzprognosen für 2019 und 2020 könnte von einem Umsatz von 5,51 bzw. 5,65 Mrd. USD ausgegangen werden. Das EBIT 2019 wäre bei 1,01 Mrd. USD und 2020 bei 1,07 Mrd. USD zu avisieren. Der Gewinn je Aktie wäre bei 5,23 USD 2029 und 5,64 USD 2020 möglich. Demnach könnte sich die Dividende 2019 bei 2,28 USD und 2020 bei 2,44 USD je Anteilsschein einpendeln. Die Nettoverschuldung 2019 wäre bei 4,19 Mrd. USD zu prognostizieren und könnte sich 2020 auf 3,74 Mrd. USD reduzieren.



Termine



Die McCormick & Co werde am 26. März 2019 das Ergebnis für das erste Quartal 2019 veröffentlichen. Am 27. März 2019 finde die Hauptversammlung statt. (Analyse vom 25.03.2019)



Kurzprofil McCormick & Company Inc.:



McCormick (ISIN: US5797802064, WKN: 858250, Ticker-Symbol: MCX, NYSE-Symbol: MKC) ist weltweit einer der größten Anbieter von Gewürzen, Gewürzmischungen und Aromastoffen. Zu den Abnehmern zählt die komplette Nahrungsmittelindustrie, angefangen bei Supermärkten über Restaurants bis hin zu Nahrungsmittel- oder Getränkeherstellern. (25.03.2019/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - McCormick-Aktienanalyse von LYNX Broker:Die McCormick & Company Inc. (ISIN: US5797802064, WKN: 858250, Ticker-Symbol: MCX, NYSE-Symbol: MKC) ist nach eigenen Angaben ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gewürze, Aromen, Geschmacksverstärker, Würzmitteln und Würzmischungen für den Einzelhandel und für die Gastronomie, so die Experten von LYNX Broker.Die Firmengeschichte gehe auf die Gründung im Jahr 1889 zurück, als Willoughby M. McCormick die Firma gegründet und Gewürze und Kräuter noch von Haustür zu Haustür verkauft habe. Heute sei McCormick & Company ein global agierender Konzern. Im Jahr 2018 habe das Unternehmen 5,3 Mrd. US-Dollar umgesetzt, davon 61 Prozent mit Privatkunden und 39 Prozent mit Geschäftskunden. Die Produkte könnten in 150 Ländern auf allen Kontinenten erworben werden. Die Top Ten der Lebensmittelfertigung ebenso wie die Top Ten der Restaurantketten würden mit Produkten von McCormick & Company arbeiten. Das Unternehmen werde von CEO Lawrence E. Kurzius geleitet und habe den Konzernsitz in Hunt Valley im US-Bundesstaat Maryland.Segmentierung und RegionenDie meisten der insgesamt 30 Hotelmarken von Marriott International seien vor allem Geschäftsleuten, aber auch USA-Reisenden wohl geläufig. Zu den international bekanntesten Marken würden The Ritz-Carlton, St- Regis, Marriott, Sheraton, Le Meridien, Westin oder Bulgary Hotel & Resorts gehören. Die letzte große Akquisition sei der Erwerb von Starwood Hotels & Resorts Worldwide gewesen. In den USA hätten die Marriott-Marken einen Marktanteil von rund 15 Prozent.Produkt- und MarkenportfolioViele Marken des Portfolios von McCormick & Co seien hierzulande größtenteils unbekannt, doch wer etwa in den USA gewesen sei und dort in Supermärkten eingekauft habe, werde die Marken des Konzerns kennen. In den Regalen finde sich der Wackelpudding Aeroplane, der Honig Billy Bee, die Aromen-Brand Aromatics, die BBQ-Sauce Cattlemen's, die Gewürze und Kräuter der Marke Club House oder Club House for Chefs. Obendrein würden Produktserien von Drogheria & Alimentari (D&A), sowie Ducros, El Guapo, Frank's RedHot, French's oder Giotti und 20 weitere Marken zum Produktportfolio gehören.Details zur McCormick-AktieDie Aktien von McCormick & Company würden an der New Yorker Börse (NYSE) notieren. Das Börsenkürzel laute MKC. Insgesamt seien derzeit 122,6 Mio. Aktien ausstehend. Die Wertpapiere würden dem US-Leitindex S&P 500 angehören. Die größten institutionellen Aktionäre seien mit 10,73 Prozent Vanguard Group, mit 7,92 Prozent BlackRock, mit 7,14 Prozent State Farm Mutual Automobile Insurance und mit 4,92 Prozent State Street. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie rund 106 Prozent an Wert gewonnen, während zum Beispiel der S&P 500 im Vergleichszeitraum um rund 51 Prozent habe zulegen können. Die Wertpapiere seien somit ein mehr als deutlicher Outperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 17,57 Mrd. USD. Die Aktien hätten via NYSE in den letzten 52 Wochen 156,00 USD im Hoch und 99,53 USD im Tief gekostet.Insgesamt würden sich auf 52-Wochen-Sicht von zehn Analysen nur sieben Analysen mit einer Kurszielangabe finden. Das höchste Kursziel stamme von Jefferies, die am 28. Januar 2019 ein Ziel von 150,00 US-Dollar ausgegeben hätten. Das niedrigste Kursziel habe die Credit Suisse publiziert, die am 20. Dezember 2018 ein Ziel von 108,00 US-Dollar veröffentlicht habe. Das Durchschnittskursziel der sieben Analysen liege bei 125,29 US-Dollar. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 143,28 US-Dollar an der NYSE aus dem Handel gegangen.Langfristige Chartanalyse der McCormick & Company AktieIn der Aktie der McCormick & Company Inc. habe sich sehr lange keine nennenswerte Trendbewegung gezeigt. Von Mitte 2016 bis Mitte 2018 habe der Wert zwischen 90,00 USD und 105,00 USD gependelt. Nennenswerte trendfolgende Handlungen hätten bedingt erfolgreich umgesetzt werden können, da gerade die von Ende 2017 bis Anfang 2018 laufende Aufwärtssequenz sehr unsauber verlaufen sei. Ab Mitte 2018 habe der Wert dann nahezu aus dem Nichts explodiert und sei bis auf gut 155,00 USD herauf geschossen, um von dort in einem noch schnelleren Tempo wieder auf rund 120,00 USD zu fallen. Von dort sei es in den letzten Wochen wieder sauber aufwärts gegangen. Am vergangenen Freitag habe ein Wochenschlusskurs knapp oberhalb von 142,00 USD abgelesen werden können.Die momentumhafte Abwärtsbewegung von Ende 2018 und die aktuell laufenden Aufwärtsbewegung sei aus charttechnischer Sicht etwas schwerer einzunorden, da kaum brauchbare Widerstände und Unterstützungen hätten ausgebaut werden können. Trotzdem sollte es aus aktueller Sicht nicht ausgeschlossen sein, dass sich oberhalb der Unterstützung von 132,50 USD weitere Aufwärtstendenzen zeigen würden, was Kaufgedanken weiterhin unterstützen würde. Hierbei wäre der Widerstand von 150,00 USD ein realistisches Ziel. Auch der Anstieg an die Bewegungshochs nahe der 155,00 USD sei denkbar. Rutsche der Wert jedoch erneut nachhaltig unter die 132,50 USD, könnte dies zu einem Rückfall in die vorherige Abwärtsmomentum-Phase führen, was Kaufgedanken vorerst nicht mehr unterstützen würde.McCormick & Company - Fundamentaldaten 2018