Die Anpassung von 15% für einen hochwertigen US-Unternehmensfonds werde etwa 2,75 Jahre benötigen, um sich vollständig zu erholen, wenn man davon ausgehe, dass der Tiefpunkt Anfang Mai erreicht worden sei, wobei die erwartete Rendite für den Sektor auf 5,36% gestiegen sei. Für Anleger in Staatsanleihen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion dauere der Zeitraum vom Höchststand am 11. Dezember 2020 bis zum Tiefpunkt am 6. Mai, was einer Anpassung von 13,6% entspreche. Bei den EU-Industrieanleihen liege der Abschlag bei 11% vom 5. August 2021 bis zum 6. Mai.



In beiden Sektoren seien die erwarteten Renditen (hauptsächlich Carry + Rolldown-Rendite) deutlich in Richtung 2,37% und 3,13% gestiegen. Das bedeute, wiederum, vorausgesetzt, dass man die Talsohle erreicht habe, eine Erholungszeit von etwa 6 und 3,5 Jahren. Ein aktives Management, das die ordnungsgemäße Realisierung eines höheren Carrys unter Berücksichtigung der Wertpapiervolatilität ermögliche, könnte die Erholungszeiten deutlich verkürzen.



Was aber, wenn man in eine inflationäre Phase gerate, die sich auf die erwarteten Renditen auswirke? Was sei, wenn die Risikoprämien weiter steigen müssten und die jeweiligen Talsohlen an den Aktien- und Anleihemärkten noch nicht durchschritten seien? In diesem Moment sei es sinnvoll, sich nach Anlageklassen umzusehen, die Portfolios schützen würden. Die meisten ausgewogenen Portfolios würden stärker leiden, wenn man akzeptiere, dass die Anleihe- und Aktienmärkte positiv korreliert seien. Die Diversifikationseffizienz zwischen den beiden nehme stark ab. Zum Kapitalschutz scheinen kurz- bis mittelfristige inflationsgebundene Anleihen besonders geeignet zu sein. Neben kurzfristigen US-Treasuries böten auch chinesische Staatsanleihen in lokaler Währung Renminbi einen guten Schutz.



Ein weiteres, oft vergessenes Instrument zum Kapitalschutz sei die Währungsallokation. Dabei handle es sich nicht um eine Währungsallokation zur kurz- oder sogar mittelfristigen Verbesserung der Portfoliodiversifikation, sondern um eine langfristige Investition in stark unterbewertete Währungen auf der Grundlage handelsgewichteter Wechselkursbewertungen. Der Japanische Yen und der Chinesische Renminbi sollten auf dem Radar sein. Derzeit verzeichne der USD eine starke Rally, da Unsicherheit und steigende Zinssätze bei fremdfinanzierten und selbst bei nicht fremdfinanzierten USD-Kreditnehmern für große Unruhe sorgen würden. Sobald dies in den kommenden Jahren nachlasse, müsse man sich möglicherweise auf schwächere Entwicklungen des USD einstellen, da sich die Zinsdifferenzen stabilisieren und die langfristigen handelsgewichteten Wechselkursbewertungen den USD als überbewertet darstellen würden.



Die chinesischen Währungshüter würden trotz der Schwäche des Yuan in den letzten Monaten auf Berechenbarkeit und eine stabile chinesische Währung setzen, da das Land um den Status einer Reservewährung konkurriere. Auch der Yen könnte unter Bedingungen, die die Bank of Japan zu einem Kurswechsel und einer Lockerung ihrer Politik zur Steuerung der Renditekurve zwingen würden, wieder an Interesse gewinnen. Die oben genannten Maßnahmen müssten das Durationsrisiko nicht wesentlich erhöhen, könnten aber das Portfolio zunehmend anfälliger machen.



Insofern könnte die Beimischung von Gold, der Anlageklasse mit langer Duration schlechthin, ebenfalls hilfreich sein. Ganz abgesehen von der derzeitigen kurzfristigen Schwäche sollte man den Wert von Gold nicht gegen diese unscheinbaren kurzfristigen Korrekturbewegungen abwägen. Für eine korrekte Bewertung müsse man die relative Performance-Robustheit von Gold gegenüber den US-Zinsen und anderen risikoreichen Anlageklassen berücksichtigen. Im Vergleich dazu glänze Gold derzeit wirklich.



Die heutigen Nachrichten könnten einen pessimistisch stimmen. Man sollte sich von dieser Stimmung nicht anstecken lassen. Der Zweck dieser kurzen Ausführung bestehe darin, den Leser mit der Realität und den möglichen Ergebnissen auf der Grundlage der Marktgeschichte zu konfrontieren. Die Beherrschung von Anlageklassen setze die Kenntnisse der maximalen Rückschläge und Erholungszeiten voraus. Nur dann habe ein informierter Anleger die Chance, langfristig realen Kapitalzuwachs zu erzielen. (18.05.2022/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Neben dem Risiko, das als dauerhafter Kapitalverlust durch Ausfall oder Konfiszierung bezeichnet wird, ist das gängige Maß für das Risiko bei verschiedenen Instrumenten oder Sektoren auf den Finanzmärkten die Volatilität, so Peter De Coensel, CEO bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Die Volatilität werde durch die Standardabweichung der Renditen über einen bestimmten Zeitraum ausgedrückt. Je höher die Volatilität sei, desto höher sei das geschätzte Risiko, aber desto höher seien auch die erwarteten künftigen Erträge. Wenn diese Definition als einziger Standard und weit verbreiteter Risikobegriff verwendet werde, könne dies zu einem Tunnelblick führen. Da die Märkte mit geopolitischen, gesundheitlichen, monetären, fiskalischen und angebotsseitigen Unsicherheiten konfrontiert seien, könne es sich lohnen, den Blickwinkel zu erweitern und das maximale Drawdown-Risiko in die Gesamtrisikobewertung einzubeziehen.Das maximale Drawdown-Risiko für einen Vermögenswert sei sein größter historischer Wertverlust von der Spitze bis zum Tiefpunkt. Wenn man sich vorstelle, dass ein Anleger im vierten Quartal 2021 stark in Aktien investiert habe: Das Worst-Case-Szenario trete in diesem Moment ein, denn wenn er jetzt verkaufe, würde er einen hohen Verlust erleiden. Aber auch hier erfordere es Mut, tief in die Vergangenheit zu blicken, um maximale Drawdowns in Kauf zu nehmen, die weit über die aktuelle Korrektur hinausgehen würden. Ein Bärenmarkt für Aktien herrsche vor, wenn die Korrektur von Höchststand zu Tiefststand mehr als 20% betrage.Der Dow Jones-Durchschnitt verzeichne zwischen 1900 und heute 33 Bärenmärkte. Der letzte denkwürdige Bärenmarkt im Dow Jones habe zwischen Oktober 2007 und März 2009 stattgefunden und einen Rückgang von 54% vom Höchststand bis zum Tiefststand verzeichnet. Für Bärenmärkte bei festverzinslichen Wertpapieren gebe es keine Standarddefinition. Betrachte man jedoch den iShares 20-year+ US Treasuries Index, der am 4. August 2020 einen Höchststand erreicht habe, so sei bis zum 6. Mai 2022 eine drastische Korrektur von 33,75% zu beobachten. Der iShares-Index für fünf- bis zehnjährige US-Investment-Grade-Unternehmensanleihen habe zwischen Ende 2020 und dem 6. Mai 2022 um 16,60% korrigiert.Auf den Anleihemärkten erlebe man derzeit die schlimmsten Einbrüche, die je verzeichnet worden seien, denn man müsse bis ins Jahr 1980 zurückgehen, um ähnliche Kurskorrekturen zu beobachten. Der Hauptunterschied bei den Anleihen zwischen heute und damals bestehe darin, dass die Erholungsphasen länger dauern würden. Wenn man bedenke, dass die 30-jährigen US-Zinsen im August 2020 bei etwa 1,20% begonnen hätten, während sie heute bei 3,07% lägen, ergebe sich ein Szenario, bei dem der Höchststand um etwa 33% höher liege. Glücklicherweise gestalte sich das Ergebnis für den durchschnittlichen Anleiheinvestor dank der Diversifizierung über verschiedene Anleihesektoren und einer Zinssensitivität von durchschnittlich 5 bis 7% etwas weniger pessimistisch.