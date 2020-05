Börsenplätze Match Group-Aktie:



Kurzprofil Match Group Inc.:



Match Group (ISIN: US57665R1068, WKN: A1424N, Ticker-Symbol: 4MG, Nasdaq-Symbol: MTCH) ist ein amerikanisches Internetunternehmen, das mehrere Online-Dating-Websites besitzt und betreibt, darunter OkCupid, PlentyOfFish, Tinder, Friendscout24 und Match.com. Match Group hat den Hauptsitz in Dallas, Texas. (26.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Match Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Match Group Inc. (ISIN: US57665R1068, WKN: A1424N, Ticker-Symbol: 4MG, Nasdaq-Symbol: MTCH) unter die Lupe.Die Zeiten für Singles würden hart bleiben. Partygänger müssten vermutlich noch lange darauf warten, bis ihre Lieblingsdisco wieder öffnen dürfe. Bars oder Discos seien die Flirt-Orte schlechthin. Viele Alleinstehende dürften sich somit auf Partnerbörsen tummeln und die Geschäfte des AKTIONÄR-Tipps Match Group (Tinder) befeuern.Im ersten Quartal habe Match ein Plus beim Umsatz von 17 Prozent auf 545 Mio. Dollar verbucht. Das operative Ergebnis sei um 13 Prozent auf 135 Mio. Dollar gestiegen. Die Zahl der User sei um 15 Prozent auf 9,9 Mio. geklettert.Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie seien die Kunden deutlich aktiver, so der Konzern. Im April habe die durchschnittliche Anzahl der täglichen Messages um 27 Prozent höher als in der letzten Februarwoche gelegen. Die Zahl der täglichen Swipes (das "Wegwischen" eines Partnervorschlags auf dem Smartphone) habe laut Match Rekordwerte erreicht.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät, die Gewinne bei der Match Group-Aktie laufen zu lassen! (Analyse vom 26.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link