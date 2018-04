Xetra-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

8,54 EUR +0,47% (25.04.2018,11:15)



ISIN Masterflex-Aktie:

DE0005492938



WKN Masterflex-Aktie:

549293



Ticker-Symbol Masterflex-Aktie:

MZX



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (25.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) unverändert zu kaufen und senkt das Kursziel von 10,60 Euro auf 10,00 Euro.Masterflex habe im letzten Jahr den Umsatz um 12,3 Prozent gesteigert und das bereinigte EBIT um über 16 Prozent verbessert. Damit habe das Unternehmen die eigene Umsatzprognose übertroffen, das Ziel einer wieder zweistelligen EBIT-Marge aber verfehlt. Als Begründung fürs Letztere verweise der Vorstand auf Inventurdifferenzen bei einer Tochtergesellschaft sowie auf Umsatzverschiebungen in den USA. Dass eine zweistellige Marge auch unabhängig von solchen Effekten keine Selbstverständlichkeit sei, zeige aber die Prognose für dieses Jahr, die von einer gleichbleibenden Profitabilität ausgehe.Als Ursache für diese Pause bei der Margenbesserung nenne Masterflex die Vielzahl von Maßnahmen, die das Unternehmen im Rahmen der erweiterten Strategie ergreife, um sowohl die Wachstums- als auch die künftigen Margenpotenziale zu erhalten und zu erweitern. Jakubowski bewerte diese Maßnahmen positiv und messe insbesondere den Digitalisierungsbestrebungen ein hohes Potenzial bei. Doch insgesamt scheinen unsere Margenerwartungen zu optimistisch gewesen zu sein, weswegen wir diesbezüglich nachjustiert haben, so Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Masterflex-Aktie: