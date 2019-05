Tradegate-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist einer der beiden führenden Kreditkartenanbieter der Welt. Die MasterCard Inc. vergibt weltweit Lizenzen an Banken zur Ausgabe von Kreditkarten sowie für die Anwerbung von Vertragskunden. Weltweit werden die MasterCard- Kreditkarten von über 35 Mio. Vertragsunternehmens akzeptiert.



Zum Produktporfolio der MasterCard Inc. gehört neben der Kreditkarte MasterCard die Debitkarte Maestro sowie die Bargeldbezugskarte Cirrus.



Unternehmenssitz der MasterCard Inc. ist Purchase, USA.

CEO: Ajaypal Singh Bagnga

CEO: Ajaypal Singh Bagnga

Chairman: Richard N. Haythornhwaite



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse der DZ BANK:Gemessen an den Transaktionen ist Bargeld nach wie vor das am häufigsten genutzte Zahlungsinstrument der deutschen Verbraucher, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie von MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA).An der Ladenkasse würden drei von vier Zahlungen bar abgewickelt. Vor allem kleine Einkäufe würden mit Scheinen und Münzen beglichen. Und auch beim Gesamtumsatz lägen Barzahlungen mit einem Umsatzanteil von rund 51% vorne. Die Bedeutung des Bargeldes habe in den vergangenen Jahren jedoch kontinuierlich abgenommen. Bargeldlose Zahlungen sind auf dem Vormarsch. Ein Trend, der nicht nur hierzulande, sondern weltweit zu beobachten ist, so die Analysten der DZ BANK. Immer mehr Verbraucher würden beispielsweise Kredit- und DEBIT-Karten nutzen. Mit der zunehmenden Verbreitung des Smartphones werde zudem das so genannte Mobile Payment eine Alternative.Die Konsumenten würden somit zunehmend auf die Vorteile setzen, die ihnen die bargeldlosen Zahlungsmittel bieten würden. Diese Entwicklung gelte als Megatrend, der für die entsprechenden Anbieter große Wachstumschancen biete. Einer von ihnen sei der US-Konzern MasterCard, der nach Visa weltweit zweitgrößte Anbieter von Zahlungskarten. Das Geschäftsmodell sei nach Ansicht der Analysten der DZ BANK genial. Beide Unternehmen würden in erster Linie an den Transaktionen Geld verdienen, die über ihre Systeme abgewickelt würden. Zugleich sei das Geschäft hoch profitabel. MasterCard habe im vergangenen Geschäftsjahr bei Umsätzen von 15 Mrd. US-Dollar einen Nachsteuergewinn von 5,9 Mrd. US-Dollar erzielt. Um Sondereffekte bereinigt, habe der Profit sogar bei 6,8 Mrd. US-Dollar gelegen. Im Vergleich zum Vorjahr sei er damit um 38% geklettert.Die Analysten der DZ BANK würden davon ausgehen, dass die digitalen Transaktionen weltweit ständig zunähmen. Damit dürften auch die Einnahmen von MasterCard künftig weiter wachsen - nicht zuletzt, weil das Geschäftsmodell einen breiten Burggraben biete, der von neuen Anbietern nur schwer zu überwinden sei. Die Verbreitung der eigenen Karten sei immens. MasterCard sei zudem eine weltweit bekannte und renommierte Marke. Die hohe Verbreitung der eigenen Kartenlösungen führe damit zum Netzwerk-Effekt. Außerdem bringe die Größe positive Kosteneffekte mit sich.Der hohe operative Cashflow ermögliche es dem Unternehmen zudem, das Geschäftsmodell kontinuierlich auszubauen. Dazu würden beispielsweise kontinuierlich neue Partner in das eigene Bezahl-Netzwerk integriert sowie neue Dienste und Lösungen entwickelt, beispielsweise im Bereich Mobile Payment. Damit stünden die Zeichen nach Erachten der Analysten der DZ BANK weiterhin auf Wachstum.Diese Konsolidierungsphase könnte unseres Erachtens eine Gelegenheit darstellen, um sich mittelfristig auf der Long-Seite zu positionieren, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 29.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MasterCard-Aktie: