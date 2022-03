Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nickel ist nach wie vor einer der volatilsten Rohstoffe, so die Experten von XTB.Eine Einheit einer der größten chinesischen Banken - die China Construction Bank Corporation - habe sich mit einer Nachschussforderung in Höhe von Hunderten von Millionen USD konfrontiert gesehe. Die Einheit habe eine große Short-Position bei Nickel und habe nach dem gestrigen Anstieg der Nickelpreise massive Verluste erlitten. Die Nachschussforderung sollte am Montag beglichen werden, aber da die Bank nicht über ausreichende Mittel verfügt habe, habe die LME die Frist bis heute verlängert. Außerdem habe die LME die Lieferungen einiger Rohstoffe, darunter Nickel, gestoppt, was zu einem vorübergehenden Mangel an diesem Rohstoff im Handel geführt habe.Nickel werde in erster Linie in der Stahlproduktion verwendet, gewinne aber auch als wichtiger Rohstoff für EV-Batterien immer mehr an Bedeutung. Darüber hinaus würden auf Russland fast 30% der weltweiten Ausfuhren von Rohnickel und 17% der Produktion von hochwertigem Nickel entfallen. Der Krieg in der Ukraine berge das Risiko, dass die russischen Lieferungen aufgrund von Sanktionen nicht mehr verfügbar seien. Unterdessen würden sich die Nickelbestände an den weltweiten Börsen auf einem niedrigen Niveau befinden. (08.03.2022/ac/a/m)