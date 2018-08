Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:

395,00 EUR +2,07% (31.08.2018, 08:14)



ISIN Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:

DE0006052830



WKN Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:

605283



Ticker-Symbol Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:

MBH3



Kurzprofil Maschinenfabrik Berthold Hermle AG:



Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG (ISIN: DE0006052830, WKN: 605283, Ticker-Symbol: MBH3) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren. Hermle-Werkzeugmaschinen kommen aufgrund ihrer hohen Qualität und Präzision in Hightech-Branchen wie dem Werkzeug- und Formenbau, der Medizintechnik, optischen Industrie, Energietechnik, Luftfahrt-, Automobil- und Motorsportindustrie sowie bei deren Zulieferern zum Einsatz. Hermle-Aktien werden im Regulierten Markt der Börsen Stuttgart und Frankfurt am Main gehandelt. (31.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Maschinenfabrik Berthold Hermle-Aktienanalyse von Investmentanalyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG (ISIN: DE0006052830, WKN: 605283, Ticker-Symbol: MBH3).In H1 sei das Ordervolumen um +22% (Wettbewerber DMG Mori AG vergleichbar +11%) auf 249 Mio. EUR gewachsen. Haupttreiber sei der seit Herbst an Fahrt gewinnende Inlandsmarkt mit +41% auf 113 Mio. EUR gewesen. Im Juli sei die Orderdynamik im Konzern etwas geringer gewesen. Dies bestätige die bisherige Sicht des Analysten, dass in H1 die Nachfrage ein zyklisches Wachstumshoch erreicht haben könnte. In H2 rechne Maichl allein schon basisbedingt mit einer fortschreitenden Normalisierung. Signale für eine abrupte Trendwende sehe er derzeit nicht. Aufschlussreich dürften die Branchenmessen AMB und IMTS im September sein.Beim Umsatz habe der Anstieg in H1 mit +14% auf 215 Mio. EUR an Dynamik gewonnen. Insbesondere der Inlandsumsatz habe aufholen und den deutlichen Rückstand aus Q1 vollständig kompensieren können. In H2 dürfte dieser Trend anhalten. Angesichts einer expansiven Book-to-Bill-Ratio von 1,16x in H1 habe der Auftragsbestand nochmals auf einen Rekordwert von 159 Mio. EUR (+46% zum VJ) angezogen.Das EBIT habe vom Umsatzanstieg und der damit verbundenen guten Kapazitätsauslastung profitiert. Im Vergleich zum Umsatz sei der Anstieg mit +13% auf 45 Mio. EUR leicht unterproportional gewesen. Die entsprechende Marge sei auf 21,0% gefallen (VJ 21,4%). Belastungsfaktoren seien Preissteigerungen bei Rohmaterialien, die Tariflohnerhöhung, negative Währungseffekte und investitionsbedingt gestiegene Abschreibungen gewesen. Das Nettoergebnis in Höhe von 38 Mio. EUR (VJ 30 Mio. EUR) habe einen Buchgewinn von 4,9 Mio. EUR aus der Neubewertung der zum Jahresbeginn auf 100% aufgestockten Beteiligung an der Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH enthalten.Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, bestätigt das "kaufen"-Rating für die Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie. Sein DCF-basiertes Kursziel bleibe bei 435 EUR je Aktie. Risiken: Investitionsgüterkonjunktur. (Analyse vom 30.08.2018)