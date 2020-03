Die Notenbanken hätten eingeschritten: Am 3. März habe die Federal Reserve ihre erste Zinssenkung (-50 Basispunkte) seit 2008 durchgeführt. Am 11. März habe auch die Bank of England die Zinssätze gesenkt. Am 12. März schließlich habe die Europäische Zentralbank die Zinssenkung zurückgehalten und auf der Verantwortung der Regierungen bestanden, die Wirtschaft zu unterstützen.



Doch das habe die Marktstimmung nicht verbessert. "Wir glauben, dass eine Zinssenkung zwar nicht den gegenwärtigen Angebots-Nachfrage-Schock beheben wird, aber dazu beitragen kann, die Märkte zu stabilisieren und eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen zu vermeiden, sobald das Virus seinen Höhepunkt erreicht hat", so Luc Filip.



Wie könne man als Anleger auf diese Situation reagieren?



"Wir haben Anfang Februar unser Engagement in Aktien und in Unternehmensanleihen reduziert und das Risiko für unsere Kunden schrittweise weiter verringert", betone Filip. Zudem habe der Private-Banking-Chef die liquiden Positionen im Portfolio vergrößert: "Am Montag, dem 9. März, verkauften wir einen europäischen Aktienfonds und einen Global High Yield-Fonds. Der Erlös wurde nicht reinvestiert, was zu einem hohen Cash-Exposure führte. Dieses "Dry Powder" wird uns dabei helfen, die negativen Auswirkungen weiter zu verringern, falls sich die Situation weiter verschlechtern sollte." Die Priorität bestehe vorerst darin, sich auf die Kapitalerhaltung zu konzentrieren und das Risikoniveau niedrig zu halten. (Ausgabe vom 13.03.2020) (16.03.2020/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - Diese Woche wird als eine der schlimmsten für die Märkte in der jüngeren Geschichte in Erinnerung bleiben, so Luc Filip, Head of Private Banking Investments bei SYZ.Die wachsende Besorgnis über die durch Covid-19 verursachten wirtschaftlichen Störungen und der Ölpreiskrieg hätten die Märkte abstürzen lassen: Die Ölpreise seien um mehr als 30 Prozent gefallen, die Renditen 30-jähriger US-Staatsanleihen seien unter 1 Prozent gerutscht, die globalen Aktienmärkte seien um 17 Prozent abgestürzt und die illiquiden Kreditmärkte hätten 4 Prozent verloren.