Wien (www.aktiencheck.de) - Am Freitag erhielten die Marktteilnehmer abermals einen Vorgeschmack auf die heraufziehende Rezession, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während sich auf der anderen Seite des Atlantiks der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe wider Erwarten über der 50-Punkte-Marke habe halten können, sei der ebenfalls am Freitag vermeldete Beschäftigungsrückgang von 701 Tsd. deutlicher ausgefallen als befürchtet. Vor dem Hintergrund der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (zuletzt 6,6 Mio.) sowie der Tatsache, dass der Stichtag für den März-Arbeitsmarktbericht am 12. des Monats gelegen habe und damit vor der jüngsten Entlassungswelle, dürfte der Beschäftigungsabbau im April jedoch ungleich größer ausfallen.Datenseitig sei in den USA wohl erst wieder der Donnerstag erwähnenswert. Neben den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe werde das Uni Michigan Konsumentenvertrauen veröffentlicht. In der Eurozone dürfte das Sentix-Investorenvertrauen heute abermals deutlich zurückgehen (ansonsten seien lediglich rückwärtsgerichtete Industriedaten für den Monat Februar auf dem Kalender). (06.04.2020/ac/a/m)