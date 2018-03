Schließlich hätten die Aktienmärkte in den letzten Jahren mehrheitlich gute Nachrichten reflektiert. Dazu würden die Deregulierung in den USA, ein höheres Beschäftigungs- und Lohnwachstum und die jüngste Steuersenkung gehören. Die andere Seite der Gleichung sei jedoch, dass die Anleger ihre Aufmerksamkeit nun auf schlechte Nachrichten wie das US-Haushaltsdefizit gerichtet hätten, das für die Experten der wichtigste Auslöser für die jüngste Marktkorrektur gewesen sei. Denn mit dem neuen Steuergesetz erhöhe die Trump-Administration das ohnehin schon nicht tragfähige Haushaltsdefizit, und der jüngste weitgefasste Haushaltsdeal dürfte es noch weiter ausweiten. Der Markt versuche außerdem die Möglichkeit weiterer Stimuli für die Infrastruktur zu verdauen - auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür gering sei. Das könnte zu einem noch größeren Defizit führen, es sei denn, Kosteneinsparungen würden dies ausgleichen. Das würde dem Feuer nur noch mehr Brennstoff zuführen.



Tatsächlich habe das wachsende Haushaltsdefizit das Konzept der "Bond Vigilante" lange Zeit wieder in den Vordergrund gerückt. Der Ökonom Ed Yardeni habe diesen Begriff in den 1980er Jahren geprägt. Er bezeichne Investoren, die ihre Positionen verkaufen würden, um fiskalische Disziplin durchzusetzen. Diese Art von Investoren fehle schon seit geraumer Zeit, da die Zentralbanken große Abnehmer von Staatsanleihen seien. Allerdings würden die Zentralbanken jetzt ihre stimulierenden Maßnahmen reduzieren, was sich im Abbau der aufgeblähten Zentralbankbilanzen sowohl bei der US-Notenbank als auch in Europa zeige. Zudem sei nicht ganz auszuschließen, dass als nächstes Japan und die Bank of England folgen würden.



Die Experten von Vontobel Asset Management sind daher der Meinung, dass es sich bei den jüngsten Marktentwicklungen um eine gesunde Korrektur handelt. Denn eine Portion Skepsis, die an die Märkte zurückkehre, sei eine gute Sache. Bewertungen sollten in einem Umfeld positiver Indikatoren oder fehlender Risiken auf einem bestimmten Niveau liegen. Aber es stimme auch, dass sie ein neues Gleichgewicht finden müssten, das mehr negative Nachrichten widerspiegele.



Da sich einige der Bedenken der Anleger bereits in den Vermögenspreisen widerspiegeln, gehen die Experten von Vontobel Asset Management davon aus, dass die Märkte künftig schwankungsanfälliger werden. Das anhaltende Umfeld mit niedriger Volatilität sei für die Anleger zwar angenehm gewesen, die Dynamik jedoch nicht gesund. Der Markt habe die Informationen nicht effektiv verdaut und sei daher nicht so effizient gewesen, wie er sein könnte. (07.03.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die jüngste Marktkorrektur hat uns nicht wirklich überrascht. Unserer Ansicht nach war dies unumgänglich, der Zeitpunkt jedoch ungewiss, so Matthew Benkendorf, CIO der Quality Growth Boutique von Vontobel Asset Management.Die Märkte seien in den letzten Jahren extrem selbstgefällig geworden, was sich in dem starken und steilen Kursanstieg des vergangenen Jahres und im Januar 2018 niedergeschlagen habe. Doch obwohl die Anleger die Wahrscheinlichkeit der von Volkswirten für dieses Jahr prognostizierten Zinserhöhungen genau verfolgen würden, seien die Experten der Auffassung, dass der Markt die Aussicht auf Zinserhöhungen zumindest am kurzen Ende der Kurve nicht ausreichend zur Kenntnis genommen habe. Die Experten würden auch glauben, dass der Markt den Anstieg der Inflationsrate, die nahe am Ziel der FED liege, nicht vollständig akzeptiert habe. Die geldpolitischen Entscheidungen der FED würden zudem darauf hindeuten, dass sich diese innerhalb oder in der Nähe ihres Mandats befinde, was jedoch von den Aktien- als auch den Anleihemärkten eher skeptisch betrachtet werde.