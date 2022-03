Für das Jahr 2022 seien nun insgesamt sieben Zinserhöhungen der FED eingepreist. Vor dem Hintergrund des unsicheren makroökonomischen Umfelds würde es die Experten überraschen, wenn die Märkte in naher Zukunft einen wesentlich aggressiveren Kurs einpreisen würden, insbesondere da die Renditekurve sich abzuflachen beginne.



Mit Blick auf Europa seien die Experten der Meinung, dass der Ausverkauf der Euro-Renditen bereits seinen Zenit überschritten habe. Der jüngst gemeldete Einbruch der ZEW-Konjunkturerwartungen habe die Experten daran erinnert, dass die Wirtschaft der Eurozone aufgrund des Ukraine-Krieges wahrscheinlich einen wesentlich größeren Wachstumsschock erleben werde als die Volkswirtschaften auf der anderen Seite des Atlantiks. Sie würden es für sehr wahrscheinlich halten, dass Putin in der Ukraine durch eine Eskalation der Feindseligkeiten weitere "Siege" erringen möchte, bevor er einem Waffenstillstand zustimme.



In der Zwischenzeit scheine es so, als ob die schlechten Covid-19-Nachrichten aus China ebenfalls das Potenzial für eine Flucht aus Risikoanlagen hätten. Besorgniserregend sei, dass die niedrigen Impfraten bei älteren Menschen und die unzureichende Wirksamkeit des Sinopharm-Impfstoffs in Hongkong und China zu einem Anstieg der schweren Erkrankungen und Todesfälle im Vergleich zu den Erfahrungen in anderen Ländern führen würden, in denen die Infektionsraten sprunghaft angestiegen seien. Absehbar sei, dass nach Shenzen weitere Lockdowns folgen könnten. Die Experten seien skeptisch, inwieweit eine Null-Covid-Politik angesichts der sehr ansteckenden Omikron-Variante Erfolg haben könne.



Die Experten BlueBay Asset Management erwarten vielmehr, dass die politischen Entscheidungsträger in Peking ihren Kurs ändern und lernen werden, mit Covid-19 zu leben. Aber wie mit Blick auf die Ukraine gelte auch hier: Die Nachrichtenlage könnte sich erst einmal verschlechtern, bevor sie besser werde. (18.03.2022/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung, dass es im Ukraine-Krieg zu einer Verhandlungslösung kommen könnte, hat Risikoanlagen in den vergangenen Tagen befeuert, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Währenddessen habe die Federal Reserve (FED) die Zinssätze um 25 Basispunkte angehoben. Ungeachtet der Risiken für Russland würden die Experten die US-Wachstumsaussichten für relativ robust halten. Die US-Wirtschaft sei bei der Energieversorgung und vielen Aspekten der Industrieproduktion autark, was bedeute, dass sie von den jüngsten geopolitischen Turbulenzen relativ unbeeinflusst sei. Zwar habe die FED die Wachstumsprognosen für 2022 nach unten korrigiert und gleichzeitig die Inflationsprognosen nach oben revidiert - dennoch scheine eine Rezession in den nächsten zwölf bis 18 Monaten weiterhin sehr unwahrscheinlich zu sein.