Flaute auch in den USA: Neben den Produzentenpreisen am Donnerstag steche nur der Juli-Inflationsbericht am Freitag hervor. Letzterer stehe am Donnerstag zusammen mit den Produzentenpreisen auch in China an, wo am Mittwoch - wie für Japan - auch die Handelsbilanz komme. In Japan stehe zudem am Freitag noch wie in Großbritannien das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal auf der Agenda.



München (www.aktiencheck.de) - Im Hinblick auf eine dünne Makrodaten-Agenda und der sich langsam zu Ende neigenden Halbjahreszahlensaison könnten einmal mehr politische Nachrichten nächste Woche für Bewegung an den Märkten sorgen, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers."In den aktuell umsatzschwachen Sommerwochen können politische Nachrichten wie bereits in der Vorwoche den Börsen erhöhte Kursschwankungen bescheren", sage Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. "Angesichts der jetzt weitgehenden Klarheit in Bezug auf die Notenbanken richtet sich der Fokus auf die Entwicklungen in Sachen Handelskonflikte", so Greil weiter.Konjunkturdaten stünden nächste Woche nicht viele bedeutende an: In Deutschland kämen am Montag Auftragseingänge und am Dienstag die Handelsbilanz sowie die Industrieproduktion, alle für Juni. Für Euroland insgesamt kämen gar keine wirklich wichtigen Daten. Einzig in Großbritannien stehe am Freitag mit dem Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal in Europa noch ein wichtiger Termin an.