Genf (www.aktiencheck.de) - 2019 war ein großartiges Jahr für globale Aktien, so die Experten von Unigestion.



Auch 2020 würden die Marktbedingungen für risikoreiche Vermögenswerte nach Auffassung von Guilhem Savry, Head of Macro and Dynamic Allocation im Cross-Asset-Team beim schweizerischen Vermögensverwalter Unigestion dank der unterstützenden Geldpolitik günstig bleiben. Allerdings dürfte die Differenzierung zwischen und innerhalb der Anlageklassen wichtiger werden, um positive und konstante Renditen zu erzielen. Savry empfehle, zur Absicherung eines Portfolios einen diversifizierten Ansatz zu nutzen, der über optionale Strategien hinausgehe. (07.01.2020/ac/a/m)





