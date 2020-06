Genf (www.aktiencheck.de) - Nachdem schon im April historische Renditen zu beobachten gewesen waren, setzten globale Aktien ihre Rally im Mai fort, so Guilhem Savry, Head of Macro and Dynamic Allocation im Cross-Asset-Team des schweizerischen Vermögensverwalters Unigestion.



Somit sei die Erholung risikoreicher Anlagen, wie schon zuvor ihr Rückgang, zu einer der schärfsten Marktbewegungen in der Geschichte geworden. Sie habe nur vier Wochen gedauert und die erste Einschätzung der Experten "this time is different" bestätigt. Im vergangenen Monat hätten die Experten die Maßnahmen der FED und die zurückhaltende Positionierung der Anleger angeführt, um die Verlagerung unserer taktischen Allokation von einer vorsichtigen zu einer selektiven, auf Wachstumsanlagen ausgerichteten Übergewichtung zu rechtfertigen. Nach zwei aufeinander folgenden Monaten, in denen trotz einer deutlichen Verschlechterung der Fundamentaldaten positive Renditen mit risikoreichen Anlagen erzielt worden seien, laute die Schlüsselfrage für die Experten jetzt: Wie weit könne die Rally gehen?



Der gegenwärtige Konsens lässt sich wie folgt zusammenfassen: Der derzeitige makroökonomische Schock ist einer der größten seit der Großen Depression, und die Aktienmärkte, vor allem in den USA, scheinen von der Realwirtschaft abgekoppelt, teuer und für Anleger "gefährlich" zu sein, so die Experten von Unigestion. Die Experten würden dieser Ansicht insgesamt eher nicht zustimmen, da sie drei Wendepunkte in 1) der Makrodynamik, 2) der Positionierung der Anleger und 3) den Bewertungen der Anlagen erkennen würden, die zusammen einen zusätzlichen Anstieg risikoreicher Anlagen auslösen könnten. (03.06.2020/ac/a/m)



