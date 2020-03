In den USA werde die FED-Sitzung mit ihrer voraussichtlichen weiteren Leitzinssenkung am Mittwochabend im Fokus stehen. US-datenseitig würden am Dienstag Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktionszahlen für Februar gemeldet. Und in China sollten am Montag die mit Spannung erwarteten Februarzahlen für die Industrie und den Einzelhandel publiziert werden.



München (www.aktiencheck.de) - Selten zuvor hat ein einziges Thema die weltweiten Finanzmärkte so dominiert wie Covid-19, so die Experten von Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick"."Es wird immer klarer, dass der Markt nur noch auf eines wartet: Positive News in Sachen Coronavirus", bringe es Robert Greil auf den Punkt. Der Chefstratege von Merck Finck weiter: "Nachdem derzeit alle Zentralbankmaßnahmen und politischen Aktionen die Aktienmärkte wenig beeindrucken, muss das Problem verstärkt an seiner Wurzel angegangen werden - wie mit entschlossenen Maßnahmen von staatlicher Seite und einem entsprechenden Verhalten aller Menschen zur schnellstmöglichen Verlangsamung der Ausbreitung des Virus." Greil: "Weder Milliardensummen noch Null- oder Negativzinsen scheinen die Ängste momentan vor den Virusfolgen aktuell zu besänftigen. Erst hoffnungsstimmende Nachrichten in Sachen Virusbekämpfung dürften eine echte Wende an den Börsen bringen."Wie fast alles andere würden auch die Makrodaten in diesem viral geprägten Umfeld in den Hintergrund treten. Kommende Woche stünden in Deutschland am Dienstag die wohl schwächeren ZEW-Konjunkturerwartungen und am Freitag die Produzentenpreise für Februar auf der Agenda. In der Eurozone seien die Januar-Handelsbilanz sowie die finalen Februar-Inflationszahlen am Mittwoch die Highlights. Und in Großbritannien komme am Dienstag der Arbeitsmarktbericht für Januar.