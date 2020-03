Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der von Saudi Arabien nach dem Scheitern der "OPEC+"-Gespräche angezettelte Preiskrieg beim Öl hat nicht nur zu einem drastischen Kollaps des Ölpreises geführt, sondern auch eine zunehmende Kapitulation bei Aktien ausgelöst, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege Wealth & Asset Management bei Berenberg.



Mit dem weiteren Abverkauf hätten europäische Aktien nun ca. 20% über die letzte zwei bis drei Wochen verloren und seien auf Niveaus nahe den Tiefständen von Ende 2018 gefallen. Die zu Jahresbeginn bereits eingepreiste Konjunkturerholung sei damit wieder ausgepreist. Der Markt setze bestenfalls noch auf eine Stabilisierung des Wachstums im Jahresverlauf, das heiße Einkaufsmanagerindices der Industrie nahe 50 im zweiten Halbjahr. Angesichts des zunehmenden geld- und fiskalpolitischen Rückenwindes und der Erwartung, dass die Ausbreitung des Coronavirus zwar eine schwere, aber letztlich vorübergehende Belastung der Realwirtschaft darstelle, seien die Chancen und Risiken an den Märkten damit aus Sicht der Analysten zunehmend ausgeglichen.



Die systematischen, regelbasierten Anleger hätten Aktienpositionen weitgehend abgebaut und dürften im historischen Vergleich bei Aktien untergewichtet positioniert sein. Die relative Bewertung von Aktien habe sich gegenüber Staatsanleihen nochmals deutlich verbessert. Bei europäischen Aktien sei die Differenz zwischen Dividendenrendite und der Rendite von Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen hoher Qualität wieder in die Nähe der historischen Höchststände gestiegen. Das Marktsentiment sei sehr pessimistisch und der Markt sei überverkauft. Die Analysten würden weiterhin volatile Aktienmärkte erwarten, würden die aktuellen Kursniveaus aber mittelfristig als Kaufgelegenheiten erachten. (09.03.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.