Der Emerging-Markets-Experte Mark Mobius habe bislang nicht viel von Kryptowährungen gehalten. Nun scheine der Fondsmanager den digitalen Währungen doch etwas abgewinnen zu können, wie das Internetportal Finanzen.ch unter Hinweis auf ein Bloomberg-Interview berichte. "Die Menschen auf der ganzen Welt wollen Geld einfach und sicher überweisen", habe Mobius gesagt. "Das ist tatsächlich die Grundlage für Bitcoin und andere Kryptowährungen dieser Art. Ich glaube es wird ihnen gut gehen."



Aufgrund der starken Schwankungen bei Kryptowährungen ziehe er diese vorerst trotzdem nicht als Investment in Betracht. Mobius warne, dass Investoren sehr vorsichtig sein müssten und erinnere an den Einbruch der Bitcoin-Börse MT.Gox im Jahr 2014. Damals hätten vermeintlich fortschrittlich denkende Bitcoin-Investoren mehrere Millionen Dollar verloren.



Bitcoin nach kurzem Aufstieg erneut abgerutscht



Der Bitcoin-Kurs habe sich seit Ende des vergangenen Jahres seitwärts bewegt. Seit Anfang Mai komme wieder Bewegung in die Wertentwicklung der Kryptowährung. Nachdem der Bitcoin zwischenzeitlich über 8.300 US-Dollar wert gewesen sei, sei er am vergangenen Freitag (17. Mai) binnen weniger Minuten um fast 1.000 Dollar abgesackt. (22.05.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Jahrelang galt der Starinvestor als größter Kritiker digitaler Devisen, so die Experten von FONDS professionell.Nun scheine der Schwellenland-Pionier doch einen Sinn in Bitcoin und Co. erkannt zu haben.