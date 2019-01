Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

18,36 EUR -2,65% (03.01.2019, 11:10)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

184,90 NOK +1,20% (02.01.2019)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.marineharvest.com (03.01.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", können Anleger bei der Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) weiterhin zugreifen.Über viele Monate hinweg hätten die Anteilseigner des weltgrößten Lachsproduzenten Marine Harvest allen Grund zur Freude an der Kursentwicklung. Gegen Ende des Jahres seien im schwachen Marktumfeld dann aber auch die Aktien der Fischfarmbetreiber etwas unter Druck geraten. Und jetzt sei Marine Harvest Geschichte.Denn ab dem 1. Januar heiße das Unternehmen Mowi. Es sei übrigens bereits die zweite Namensänderung des Unternehmens seit 2007. Damals sei der Konzern von Pan Fish in Marine Harvest umgetauft worden.An den Perspektiven für den Weltmarktführer ändere sich indes nichts. Analysten würden für das laufende Jahr erneut mit steigenden Erlösen und Gewinnen rechnen. So sollte der Umsatz von 3,8 auf 4,3 Mrd. Euro steigen, der Nettogewinn je Aktie von 1,21 auf 1,56 Euro.Anleger können bei der Mowi-Aktie daher weiterhin zugreifen, der Stopp sollte bei 16,80 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Zudem locke eine Dividendenrendite von knapp 6%, wobei hiervon noch die norwegische Quellensteuer abgezogen werde. (Analyse vom 03.01.2019)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Mowi, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Börsenplätze Mowi-Aktie: