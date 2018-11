Börsenplätze Marine Harvest-Aktie:



Kurzprofil Marine Harvest ASA:



Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. (09.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marine Harvest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", können Anleger bei der Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) weiter zugreifen.Das Wertpapier notiere heute deutlich tiefer. Das liege jedoch nur am Abschlag für die Quartalsdividende in Höhe von 2,60 Norwegische Kronen (umgerechnet 0,27 Euro). Ansonsten laufe es beim Weltmarktführer gut - und womöglich bald sogar noch besser.Denn Marine Harvest erwarte, dass das Lachsangebot im Zuge der schwierigeren biologischen Bedingungen in wichtigen Zuchtgebieten wohl nicht so stark steige, wie bisher erwartet worden sei. So gehe das Unternehmen für 2018 nur noch von einem Plus von 4 bis 5% aus, zuvor seien es noch 5 bis 7% gewesen. Für das kommende Jahr erwarte der Branchenprimus eine Spanne von 3 bis -1%. Vor diesem Hintergrund sollten laut Marine Harvest die Lachspreise 2019 steigen.Marine Harvest erwarte aber, dass der Konzern die Produktion um 13% ausweiten könne. Ein Grund hierfür seien die sich weiter verbessernden Anbaubedingungen in Chile, wo aktuell außer Marine Harvest kaum einer der börsennotierten norwegischen Lachsproduzenten aktiv sei.Anleger können bei der Marine Harvest-Aktie weiter zugreifen, Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 16,80 Euro belassen werden. (Analyse vom 09.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link