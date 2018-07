Börsenplätze Marine Harvest-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Marine Harvest-Aktie:

17,42 EUR -1,53% (16.07.2018, 12:17)



ISIN Marine Harvest-Aktie:

NO0003054108



WKN Marine Harvest-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Marine Harvest-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Marine Harvest-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Marine Harvest ASA:



Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. (16.07.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marine Harvest-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Das Papier des norwegischen Nahrungsmittelkonzerns komme zum Wochenauftakt deutlich unter die Räder. Und diesmal liege es nicht an einem Dividendenabschlag, sondern schlicht und einfach an einer zuletzt eher enttäuschenden operativen Geschäftsentwicklung.Marine Harvest habe in einem Trading-Update darüber informiert, dass die "Erntemenge" in Q2 mit 78.500 Tonnen unter dem selbst gesteckten Ziel von 82.000 Tonnen liege. Das erreichte EBIT von 178 Millionen Euro liege unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums (198 Millionen Euro) und auch knapp 15 Prozent unter den durchschnittlichen Analystenerwartungen.Dass der Lachsproduzent die selbst gesteckten Ziele nicht erreiche und auch die Markterwartungen verfehle, sei natürlich ärgerlich. Jedoch sei so etwas gerade im Fischzuchtsektor einfach immer wieder möglich und es sei auch kein Grund in Panik zu verfallen. Da aktuell auch die Lachspreise etwas korrigieren würden, bestehe für nicht engagierte Anleger derzeit keine Eile aktiv zu werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link